Zahraj si fotbal na nejvyšší úrovni ve švýcarských Alpách

Hřiště má ale i nevýhody – dalo by se říct doslova propastné. Navzdory vysoké síti po obvodu přibližně pět míčů za zápas vyletí ze hřiště (to je za posledních 40 let víc než 1 000 míčů) a ty pak padají stovky metrů ze stráně. Po skončení zápasu je hledá vysokohorská pátrací četa. Klub za míče utrácí hotové jmění.