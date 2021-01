Jak ses dostal k filmování?

Chtěl jsem zdokumentovat soutěživost, která vládne na pařížských basketbalových hřištích. Všechno to začalo tím, že jsem nahrál video, ve kterém smečuju přes protihráče a pak si z něj utahuju, když se vracím na druhou stranu hřiště. Na Twitteru se z videa stal hit, a tím se doslova přes noc zrodil můj projekt. Nejsem žádný odborník na sociální média, ale musel jsem to všechno vytvořit během několika dnů – od loga přes název až po redakční volby. Rozhodl jsem se, že pokud to půjde, tak hráčům nasadím mikrofony, aby hra dostala větší náboj. Snažím se teď hrát s velkým nasazením, ale ještě důležitější je to, že se stejným nadšením se pokouším hru taky zdokumentovat. Při hře do toho vnáším spoustu energie a za postranní čarou na hráče hodně pokřikuju. Jestli jsem se něco doopravdy naučil, když jsem hrál basket v USA, tak to, že by se lidé při basketu měli bez ustání bavit.