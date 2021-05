Jak si vést deník barev – a získat nový pohled na svět

2. Zachycení

Potom svůj objev zdokumentuj. „Všichni často fotíme, takže určitě můžeš použít fotoaparát na telefonu, ale je taky zábava vyzkoušet old-school techniky,“ říká Jaana. Můžeš třeba utrhnout něco, co najdeš, a vložit to do deníku, kde to budeš mít na očích jako něco skutečného, hmatatelného.“



Další nápady? „Vem si skicář, nakresli, co vidíš, a pak to vybarvi,“ navrhuje Chiyo Takahashiová, další vedoucí pracovnice designového odělení v Nike. „Podle mě neexistuje správný a špatný způsob, jak to udělat,“ dodává.