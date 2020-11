Můžeš se projíst k lepší imunitě?

K nejžádanějšímu zboží dnes vedle dezinfekčních gelů na ruce přibyly i doplňky stravy s kurkumou a vitamínem C. Hledáme cokoli, co by nám pomohlo obrnit se před nemocemi, a tak se zásobujeme superpotravinami a nejrůznějšími výživovými doplňky. Jsou ale k něčemu? Vážně si můžeš posílit imunitní systém tím, co jíš?