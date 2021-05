Muslimské ženy si říkají o pozornost

Jak vaše víra, kterou jako mladé muslimky sdílíte, ovlivňuje váš kreativní přístup a vaši tvorbu?



Zeinab: Islám nás učí ohleduplnosti, empatii a přívětivosti vůči všem. Kdokoli chce přijít do mešity, bude přivítán s otevřenou náručí, a moje rodina mě vždy učila, abych přijímala všechny lidi. Zakát, jeden z pilířů islámu, je povinná dobročinná platba, takže péče o komunitu je v naší víře hluboce zakořeněná.



Lamisa: Četla jsem knihu o tom, že lidi z marginalizovaných a etnických komunit mají určité sdílené porozumění, které si nemusí vysvětlovat. Nemusím vám vysvětlovat, proč nepiju, proč rodiče chtějí, abych byla do devíti večer doma, proč se oblékám určitým způsobem. Skutečnost, že mi islám poskytl sdílenou identitu a porozumění s mými vrstevníky, které jsem nenašla nikde jinde, mi dopřála velkou úlevu.



Seznámily jste se na Instagramu, Muslim Sisterhood jste nejprve spustily jako instagramový účet a vytvořily jste rozsáhlou geograficky i jazykově neomezenou komunitu. Jak svou přitažlivou představu sesterství udržujete online a jak dosahujete toho, aby vás bylo slyšet offline?



Zeinab: Sociální sítě nám poskytly nástroj pro nalezení našich lidí. Velkým momentem pro přesun naší online komunity do „skutečného“ světa bylo spuštění našeho časopisu (v roce 2019), kterého se zúčastnilo přes 200 lidí. Bylo to super – skvělé nealko koktejly, místo pro modlení, úžasní diskutující a muslimští DJové.



Lamisa: Důvodem, proč máme tolik podpory, je to, že jsme hodně autentické. Jsme doslova muslimky vytvářející snímky pro muslimky. Instagram nám poskytl platformu, na které se můžeme zaměřit na životy lidí a zjistit, jak se nám podobají, což člověku poskytuje dojem komunity přesahující prostor i geografickou vzdálenost.



Jak se Muslim Sisterhood po třech letech vypořádává se zastaralými postoji uvnitř muslimské komunity a mimo ni?



Zeinab: Rozkládáme reprezentaci naší prací a prioritizací muslimských a etnických spolupracovníků. Soustřeďujeme se i na to, kdo drží fotoaparát, a na tým stojící za celým focením, nejen na to, kdo skončí na billboardu. Vytváříme tak nové příležitosti mimo bělošský pohled a lineární nebo normativní struktury. Všechno tak nějak přirozeně rozkvetlo, Alhamdulilláh. Skutečně klíčovým okamžikem bylo organizování workshopů břišních tanců, tvorby časopisů a výroby vonných tyčinek. Bylo úžasné platit muslimkám, aby hostovaly své první workshopy.



Lamisa: Naše snímky původně odkazovaly na naše dospívání v centru Londýna a hodně stavěly na téhle estetice. Takže jsme fotily na místech, jako je Brick Lane a Brixton, což byla komunitní a kulturní centra, která se stávala obětí gentrifikace. Pózovaly jsme uvnitř halal obchodů, trhů a cash & carry obchodů a strejdové, do jejichž obchodů jsme chodily, nás hodně podporovali: „Nezapomeňte nás otagovat na Instagramu.“ Minulý rok, když jsme fotily pro jednu značku, vrátily jsme se do toho stejného cash & carry obchůdku a fotily tam znova. Kruh se tím uzavřel a bylo to fakt příjemné.



Zeinab: Pozvali nás na [britský] Islam Channel, což je televize, kterou sledují moje máma a tety, Bylo to úžasné, protože jsme mohly promluvit k naší komunitě, zejména ke starším lidem, a propagovat solidaritu a rozmanitost toho, kým může muslimka a nebinární osoba být, i mimo naši instagramovou základnu.