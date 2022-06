Momentky: Honba za adrenalinem s Leonorou Manzanovou  

Jsou dny, kdy si říkáš, „Sakryš, dneska se mi opravdu nechce vstávat, ale dohodla jsem se s kamarády, že se sejdeme.“ A přísahám, že i když ti může utéct jakákoli jiná dohoda na světě, trénink ti nikdy neuteče. Když se domluvíte, že se sejdete v 6 ráno, je to posvátný slib, víc než jakýkoli pracovní závazek. Nemůžeš ostatní zklamat. Když běháš s někým dalším, sdílíš část sebe a svého života. Je to naprosto jedinečné, protože děláš něco, co miluješ, s lidmi, kteří to vnímají stejně. Občas si mezi sebou řeknete víc věcí než v rámci vlastní rodiny.