Mistrovství Evropy žen 2022: Never Settle, Never Done

Ženské Euro 2022: Never Settle, Never Done
To je ženský fotbal, jaký jste nezažili a to je teprve začátek.
Už celé roky se ve světě mluví o historii a růstu ženské hry, ale v létě, kdy se ženský fotbal dostává do popředí, je čas oslavit nehorázné sebevědomí a dovednosti dnešních žen a dívek, které změní hru dalším generacím.
Náš nejnovější film v režii Valentina Petita, ve kterém vystupují ženy ze všech úrovní hry, včetně kapitánky Lvic Leah Williamsonové, Francouzky Marie-Antoinette Katotoové, Alexie Putellasové z Barcelony, Norky Ady Hegerbergové, Magdy Erikssonové a Pernille Harderové z Chelsea, světové freestylistky Rocky Hehakaijaové a dívek z fotbalových týmů po celé Evropě, znázorňuje rychlost, technické schopnosti a čirou kvalitu ženského fotbalu, která nikdy nebyla vyšší.
Na otázku, co ten film a hra pro ni znamenají, Rocky odpověděla:
„Skutečnost, že jsem součástí hry, je pro mě vším a zároveň splněným snem. Jako malá jsem sledovala reklamy Nike a s kamarády jsme je v ulicích napodobovali. Nike světu ukazuje, že v ženském fotbale je síla, která přetrvává.”
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Oslava sportovců a dnešní hry a zároveň snaha o změny, které zlepší budoucnost hry, se nemusí vzájemně vylučovat. Úroveň fotbalu nikdy nebyla vyšší. Investice, mediální pokrytí a návštěvnost jsou rekordní, a do fotbalu na základní úrovni se zapojilo více dívek než kdykoli předtím. Tyto úspěchy nelze přehlížet ani snižovat.
Ti, kteří jsou dnes do hry zapojeni, se podílejí na vytváření lepší hry pro budoucí generace. Ada Hegerbergová nadále neúnavně bojuje za rovnoprávnost v ženské hře. Organizace jako Street Football x Barcelona a The Women's Soccer School Barcelona dohlíží na to, aby sportovkyně všech úrovní měly možnost poznat radost a výhody této krásné hry. V Londýně zprostředkovává bývalá profesionální fotbalistka Mollie Kmita v rámci organizace Level7Academy a Football Education vysokoškolské programy na plný úvazek, a to pro více než 400 sportovkyň. I klub Grenfell Athletic FC založil v roce 2021 ženskou odnož klubu, která letos odehraje své první zápasy v soutěži.
Když ale usneme na vavřínech, které nám hra získala, nikdy víc nezískáme, a proto nesmíme přestat usilovat o vyšší cíle. Získat více profesionálních příležitostí pro ženy ve fotbale, více investic a přístupu na všech úrovních tohoto sportu a větší viditelnost pomocí médií.
Sport je v dnešní době energický a ženy jsou v samém centru dění. Společnost Nike neustále investuje do rozvoje hry. A to je teprve začátek.
Letošní léto je pro ženský fotbal velký mezník – cílem všech, kteří jsou do této hry zapojeni, by mělo být dosažení té zatím nejvyšší mety.
Never Settle, Never Done