Mimo škatulky: Momo Hassanová-Odukaleová dává nigerijské módě novou podobu

Ne nezbytně. Opravdu nemám pocit, že musím. Obzvlášť, když nejsem dennodenně oblečená do tradičního oděvu. Rozhodně se ale snažím spolupracovat se spoustou nigerijských návrhářů a návrhářek, kteří za pár let možná přetvoří náš původní nigerijský styl – jaké je naše tradiční oblečení a jak představuje to, ze kterých částí Nigérie jsi. To pro mě znamená původní styl. Není to nic západního. Je to oblečení, které se dřív nosilo každý den a teď ho nazýváme „tradičním“. To je to, co si vezmeš, když jdeš na svatbu. Jsem ráda, že můžu pracovat s lidmi, kteří tvoří a objevují svůj um skrz nové techniky, ale zároveň se vracejí k tomu, jak se tyhle tradiční oděvy vyrábějí. Můžou to být nitě, se kterými oblečení šijí, nebo druh materiálu, který používají.