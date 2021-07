Mimo škatulky: Lono Brazil III objevuje při běhání kreativitu

Zdá se, že jednotícím prvkem všech tvých zájmů je to, že vytvářejí prostor ke kreativitě. Máš pocit, že běhání je doplňkem tvých uměleckých aktivit?

Ať už běhám, nebo dělám cokoli jiného, vždycky je to o uměleckém vyjádření. Každého přivádí k běhání něco jiného. Pro mě osobně je běhání způsob, jak zařadit sport do širší perspektivy. Když při běhu vyvíjíš fyzickou námahu, tak se dozvídáš víc o sobě, svojí mysli, odhodlání a kreativitě. Jsem díky tomu kreativnější – to je jeden z hlavních důvodů, proč se tomu pořád věnuju. Při běhání mám pocit, jako bych měl vypnutou hlavu, ale zároveň si dokážu srovnat myšlenky. Když přemýšlím o tom, co budu příště pouštět za mixážním pultem, tak se začne tělo zahřívat a můžu se volně hýbat. Řekl bych, že při běhání dokážeš svoje pocity uchopit líp, než když sedíš doma a posloucháš muziku.



Moje oblíbená (běžecká) trasa vede rušnými ulicemi čtvrtí Šibuja, Harajuku a Šinjuku. Naskýtají se mi úžasné pohledy, a přitom poslouchám svoji oblíbenou house muziku. Běhání ve mně probouzí kreativitu a pozitivní smýšlení. Nechávám věci volně plynout, a to se pak promítá do mých dalších koníčků a kreativních aktivit.