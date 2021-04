Mimo škatulky: Lillian Ahenkanová (“@FlexMami”) se obléká, jak se jí to líbí

Jak se tvoje vnímání sama sebe mění s přibývajícími léty?

Celou střední školu jsem nosila uniformu, takže jsem musela přemýšlet, co na sebem vlastně jenom jeden den v týdnu, když jsem šla v sobotu na večírek. Ve skrytu duše jsem byla opravdu natěšená, že jsem jako dospělá a vybírám si oblečení.



Po střední škole to pro mě bylo období velkých změn a učení. Zjišťovala jsem, kdo vlastně jsem a jak chci, aby mě vnímali ostatní. Ukázalo se to, když mi bylo kolem dvaceti a opravdu jsem dbala na to, abych nenosila džíny, tričko a tenisky, protože jsem měla za to, že si každý bude myslet, že jsem líná. Když jsem si později uvědomila, že je v pořádku oblékat se pohodlně, byl to skutečný moment sebeuvědomění. Všímám si, že když si někdo dává záležet na tom, jak se obléká, má to v západních kulturách opravdu specifické konotace. Takže jsem to vnímala jako jakousi bariéru. Když to vezmu kolem a kolem, nemyslím si, že mi to nějak pomáhá cítit se dobře, ale sledovat ty paralely mi vždycky přijde zajímavé.