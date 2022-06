Mimo škatulky: Cynthia a Travis nechávají zaznít hlasy z černošské a latinskoamerické komunity

Travis, který se narodil na ostrově Svatého Kryštofa a vyrůstal v newyorském Bronxu, je známý jako spoluzakladatel významné webové stránky Street Etiquette se zaměřením na životní styl. Ta přerostla z blogu o oblečení pro muže do kreativní agentury. Cynthia je dcerou mexických přistěhovalců a než se přestěhovala do New Yorku, aby se věnovala reformě vzdělávání, vyrůstala v kalifornských Hawaiian Gardens. Když pracovala jako provozní ředitelka střední školy v Bronxu, věnovala se zároveň se svými přáteli kreativním projektům. Díky vzájemné tvořivosti a kulturní perspektivě dvojice spolupracovala na projektech o interiérovém designu, oblečení, fotografii a videu. „V životě se snažíme hlavně objevovat, jak využívat nástroje kolem nás k tvorbě,“ vysvětluje Travis a dodává: „Musíš doslova věřit tomu, co děláš, jinak ti úspěch nepřinese pohodu.“



Cynthia a Travis, kteří se v roce 2018 vzali na ranči jejího otce v mexickém Michoacánu, hledali při stěhování nový způsob života. „Jednou z věcí, co se nám tady moc líbí, je ten pocit pohody,“ vysvětluje Cynthia. „Mexico City není místo, kde by převažovala bílá barva pleti, takže se nemusíš denně vypořádávat s mikroagresí vůči svojí osobě.“ Teď se partneři v životě i v oblasti umění usadili v novém domě a taky započali novou životní kapitolu, protože se stali rodiči svého syna Tenocha. Tady hovoří o tom, jak pro ně styl není jenom formou sebevyjádření. Je to jazyk komunitního propojení a vyprávění příběhů předků.