Kreativní teenageři mění hudbu a modeling

Debo, jaké to je snažit se prosadit v kreativním odvětví jako žena hlásící se ke svému blízkovýchodnímu původu?



Deba: Asi jednou z největších motivací, proč jsem to všechno začala dělat, pro mě bylo to, že když jsem vyrůstala, neviděla jsem na internetu nikoho z Kurdistánu nebo z Blízkého východu, kdo by se modelingu věnoval. A nejenom já, ale i spousta mých přátel to vnímala tak, že je nikdo nereprezentuje. To bylo vážně skličující, protože nám jako mladým holkám bylo ze všech stran podsouváno, že se máme snažit vypadat jako ty blonďaté, modrooké modelky naplňující takový hodně tradiční západní ideál krásy a to prostě není správně. Je to šílená představa. Nedává to žádný smysl.



Modeling potřebuje větší rozmanitost ve vnímání krásy. A mám pocit, že ta rozmanitost v něm v současnosti narůstá, ale zatím se to týká hlavně výběru a obsazování modelek. Teď je třeba se zaměřit taky na produkci. Zákulisí modelingu je pořád extrémně bílé. Pro zlepšení bude třeba udělat víc než obsadit do nějakého projektu 12 černých modelek. K čemu to je, když celý produkční tým je bílý? Jestli máme poctivě a spravedlivě reprezentovat všechny, tak to nemůžeme dělat jenom navenek.



Jaké jsou reakce na vaši práci, kterou se snažíte měnit vnímání v oblasti hudby a modelingu?



Tom: Řekl bych, že se setkávám s hodně protichůdnými reakcemi. Lidi to buď pochopí, nebo ne. Někdo řekne: „Tohle, že je hudba? Jak může dneska někdo tohle považovat za hudbu?“ Jiní říkají: „To je geniální. Neznám nic, co by znělo podobně.“ Je fakt, že moje hudba je dost odlišná. A někdo to vnímá pozitivně a někdo negativně. Záleží, jak to komu bere hlava. Moje hudba je dobré téma k diskusi. Zajímá mě, co si o ní lidi myslí. To, co si z ní mají odnést totiž vždycky nechávám na nich.



Deba: Reakce jsou hodně různé. Spousta malých holek mi píše a děkuje. To mě hrozně těší a je to je to vlastně jediný důvod, proč se snažím nějaké změny prosazovat.



Tom: Fakt, za tohle si by Deba zasloužila metál. Často, když mi vypráví o svém dětství, říká: „Když jsem byla menší, vždycky jsem si přála vidět víc modelek, které by vypadaly jako já – aby měly huňaté vlasy, husté obočí nebo tak.“ A pak mi ukáže komentář nebo zprávu od nějaké holky, která jí píše: „Vždycky se mi posmávali, protože mám husté obočí, ale díky tobě jsem se naučila mít svoje obočí ráda.“ Podle mě je fantastické, když Deba takhle někomu pomůže.



Deba: I kdybych pomohla jenom jedné dívce líbit se sama sobě, bylo by to pro mě něco neuvěřitelného. A netýká se to jenom mého vzhledu, ale taky původu. Každý den mi někdo nadával do teroristů. Říkali mi „gorilo“ nebo „Chewbacco“. Hodně mě to zraňovalo. A takhle odporně mě častovali jenom proto, že mám trochu chlupatější ruce a kvůli podobným věcem. Teď chci, aby dívky, které si tímhle prošly, byly o to silnější.