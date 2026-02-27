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Umění čarodějky: Fotbalistka září v tom nejkreativnějším pařížském klulbu

Sportovci*

Florine Kouessanová pracuje na vybudování nového týmu Witch FC, který odráží svět, kde žije.

Poslední aktualizace: 27. února 2026
Doba čtení 4 min
Francouzská fotbalistka Florine Kouessanová a její klub Witch FC

„Snap Shots“ je série, která nahlíží do života místních sportovců z celého světa. 

Každý fotbalový tým potřebuje vynalézavé hráče a Witch FC jich má hotovou hromadu. Pařížský klub tvoří výhradně umělkyně a kreativní ženy! Jde navíc o směs zkušených hráček a holek, které se teprve se hrou seznamují.

Setkali jsme se s kreativní spisovatelkou Florine Kouessanovou, jednou z hvězd Witch FC, na hřišti Saint-Paul, které se nachází přes ulici od kostela svatého Pavla a Ludvíka. To je jezuitská stavba ze 17. století v srdci čtvrti Le Marais. Florine hovořila o své lásce ke hře a o tom, jak našla svoji komunitu v týmu tvůrčích fotbalistek.

Jak ses začala zajímat o fotbal?

Moji rodiče pocházejí z Toga, ale já jsem se už narodila v Paříži. Mám dva mladší bratry, ale věkově jsme si hodně blízcí, takže jako rodina hodně držíme při sobě. Když jsme vyrůstali, veškerá moje zábava a aktivity byly s nimi a dalšími dětmi z domu. Když je člověk dítě, stačí mu ke štěstí míč. Pak už jde všechno snadno. Neměla jsem v blízkosti žádné další holky, se kterými bych si mohla hrát, takže není velké překvapení, že jsem hodně hrála fotbal nebo basketbal za barákem s bratry a dalšími kluky z našeho domu.

Francouzská fotbalistka Florine Kouessanová a její klub Witch FC

Jak se ve Francii rozrůstá ženský fotbal?

Když jsem byla mladší, byl fotbal jednoznačně klučičí záležitostí. Bratři si ze mě dokonce občas utahovali, že chtějí hrát jenom s dalšími kluky. Říkali to, abych se cítila vyloučená. Ale v průběhu let jsem si začala všímat, že se ženy neústupně hlásí o prostor, na který mají nárok. Od profesionálních soutěží, které bojovaly o větší pozornost, a ženského mistrovství světa, které se loni v létě konalo právě u nás ve Francii, až po ženy, které se objevují v médiích. Ženský fotbal byl podceňovaný, nikdo o něm ani nechtěl diskutovat. Dneska nepřekvapí, že se vysílá v televizi a píše se o něm v časopisech.

V posledních dvou až třech letech jsem viděla věci, o kterých by se mi dřív ani nesnilo. Vidím reklamy na ženský fotbal a přijde mi to naprosto přirozené. Jsem moc ráda, že jsem mohla takový vývoj pozorovat, protože mě to motivuje, abych šla a našla si tým, se kterým bych mohla pravidelně hrát. I když jsem odmalička ráda hrála, nikdy by mě nenapadlo, že bych se mohla připojit k nějakému týmu jako dneska.

Francouzská fotbalistka Florine Kouessanová a její klub Witch FC

Pověz nám něco o Witch FC.

Witch FC je skupina žen, které mají rády sport, jsou vášnivé a chtějí tým obohatit o svoje dovednosti. Spojuje nás fotbal, ale tým pro nás hlavně znamená způsob, jak se navzájem povzbudit. Shodly jsme se na tom, že chceme, aby název týmu působil trochu drsně. A čarodějky jsou stoprocentně ženské ikony. Ale zároveň existují i hodné čarodějky. Ale stejně jako v případě týmů roller derby jsme chtěly název, ve kterém by nebylo žádné konkrétní místo.

Co přinášíš týmu?

Můžu hrát ve středu pole i v obraně. Ráda se pořádně zapotím a pořádně si rozpumpuju srdce. Miluju ten pocit, když se do toho opřu a proměním vývoj celého zápasu. Pozice středopolařky mi dává svobodu běhat po celém hřišti, být platná všude a mít na hru opravdový vliv, když mám dost energie. Spoluhráčky říkají, že mám hodně energie a opravdové odhodlání. A já od hry vlastně ani nic víc nechci. Chci, aby pochopily, že ze sebe dávám sto procent a že se u toho skvěle bavím.

„Miluju ten pocit, když se do toho opřu a proměním vývoj celého zápasu.“

Francouzská fotbalistka Florine Kouessanová a její klub Witch FC

Jaké to je hrát s lidmi, kteří jsou stejně naladění?

Jak se týmové pouto prohlubuje, vidím, že všechny bojujeme za všechny [v pracovním životě i na hřišti]. Některá například napsala scénář, který vždycky chtěla napsat, jiná zase víc maluje, já jsem se spoluhráčkou pustila do divadelního kurzu… A to je jenom malý příklad, jak může solidarita mezi ženami pomoct nám všem proměnit svoje sny v realitu. Cítím i obrovskou míru sebedůvěry, kterou s sebou nese bezpodmínečná podpora přátel.

Napsal: Massaër Ndiaye
Foto: Manuel Obadia-Wills

Napsáno: říjen 2020

Původně zveřejněno: 10. února 2022

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