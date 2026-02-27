Francouzská fotbalistka Florine Kouessanová a její klub Witch FC

Umění čarodějky: Fotbalistka září v tom nejkreativnějším pařížském klulbu
Sportovci*
Florine Kouessanová pracuje na vybudování nového týmu Witch FC, který odráží svět, kde žije.
„Snap Shots“ je série, která nahlíží do života místních sportovců z celého světa.
Každý fotbalový tým potřebuje vynalézavé hráče a Witch FC jich má hotovou hromadu. Pařížský klub tvoří výhradně umělkyně a kreativní ženy! Jde navíc o směs zkušených hráček a holek, které se teprve se hrou seznamují.
Setkali jsme se s kreativní spisovatelkou Florine Kouessanovou, jednou z hvězd Witch FC, na hřišti Saint-Paul, které se nachází přes ulici od kostela svatého Pavla a Ludvíka. To je jezuitská stavba ze 17. století v srdci čtvrti Le Marais. Florine hovořila o své lásce ke hře a o tom, jak našla svoji komunitu v týmu tvůrčích fotbalistek.
Jak ses začala zajímat o fotbal?
Moji rodiče pocházejí z Toga, ale já jsem se už narodila v Paříži. Mám dva mladší bratry, ale věkově jsme si hodně blízcí, takže jako rodina hodně držíme při sobě. Když jsme vyrůstali, veškerá moje zábava a aktivity byly s nimi a dalšími dětmi z domu. Když je člověk dítě, stačí mu ke štěstí míč. Pak už jde všechno snadno. Neměla jsem v blízkosti žádné další holky, se kterými bych si mohla hrát, takže není velké překvapení, že jsem hodně hrála fotbal nebo basketbal za barákem s bratry a dalšími kluky z našeho domu.
Jak se ve Francii rozrůstá ženský fotbal?
Když jsem byla mladší, byl fotbal jednoznačně klučičí záležitostí. Bratři si ze mě dokonce občas utahovali, že chtějí hrát jenom s dalšími kluky. Říkali to, abych se cítila vyloučená. Ale v průběhu let jsem si začala všímat, že se ženy neústupně hlásí o prostor, na který mají nárok. Od profesionálních soutěží, které bojovaly o větší pozornost, a ženského mistrovství světa, které se loni v létě konalo právě u nás ve Francii, až po ženy, které se objevují v médiích. Ženský fotbal byl podceňovaný, nikdo o něm ani nechtěl diskutovat. Dneska nepřekvapí, že se vysílá v televizi a píše se o něm v časopisech.
V posledních dvou až třech letech jsem viděla věci, o kterých by se mi dřív ani nesnilo. Vidím reklamy na ženský fotbal a přijde mi to naprosto přirozené. Jsem moc ráda, že jsem mohla takový vývoj pozorovat, protože mě to motivuje, abych šla a našla si tým, se kterým bych mohla pravidelně hrát. I když jsem odmalička ráda hrála, nikdy by mě nenapadlo, že bych se mohla připojit k nějakému týmu jako dneska.
Pověz nám něco o Witch FC.
Witch FC je skupina žen, které mají rády sport, jsou vášnivé a chtějí tým obohatit o svoje dovednosti. Spojuje nás fotbal, ale tým pro nás hlavně znamená způsob, jak se navzájem povzbudit. Shodly jsme se na tom, že chceme, aby název týmu působil trochu drsně. A čarodějky jsou stoprocentně ženské ikony. Ale zároveň existují i hodné čarodějky. Ale stejně jako v případě týmů roller derby jsme chtěly název, ve kterém by nebylo žádné konkrétní místo.
Co přinášíš týmu?
Můžu hrát ve středu pole i v obraně. Ráda se pořádně zapotím a pořádně si rozpumpuju srdce. Miluju ten pocit, když se do toho opřu a proměním vývoj celého zápasu. Pozice středopolařky mi dává svobodu běhat po celém hřišti, být platná všude a mít na hru opravdový vliv, když mám dost energie. Spoluhráčky říkají, že mám hodně energie a opravdové odhodlání. A já od hry vlastně ani nic víc nechci. Chci, aby pochopily, že ze sebe dávám sto procent a že se u toho skvěle bavím.
„Miluju ten pocit, když se do toho opřu a proměním vývoj celého zápasu.“
Jaké to je hrát s lidmi, kteří jsou stejně naladění?
Jak se týmové pouto prohlubuje, vidím, že všechny bojujeme za všechny [v pracovním životě i na hřišti]. Některá například napsala scénář, který vždycky chtěla napsat, jiná zase víc maluje, já jsem se spoluhráčkou pustila do divadelního kurzu… A to je jenom malý příklad, jak může solidarita mezi ženami pomoct nám všem proměnit svoje sny v realitu. Cítím i obrovskou míru sebedůvěry, kterou s sebou nese bezpodmínečná podpora přátel.
Napsal: Massaër Ndiaye
Foto: Manuel Obadia-Wills
Napsáno: říjen 2020