Francouzská fotbalistka Florine Kouessanová a její klub Witch FC

Jak se ve Francii rozrůstá ženský fotbal?

Když jsem byla mladší, byl fotbal jednoznačně klučičí záležitostí. Bratři si ze mě dokonce občas utahovali, že chtějí hrát jenom s dalšími kluky. Říkali to, abych se cítila vyloučená. Ale v průběhu let jsem si začala všímat, že se ženy neústupně hlásí o prostor, na který mají nárok. Od profesionálních soutěží, které bojovaly o větší pozornost, a ženského mistrovství světa, které se loni v létě konalo právě u nás ve Francii, až po ženy, které se objevují v médiích. Ženský fotbal byl podceňovaný, nikdo o něm ani nechtěl diskutovat. Dneska nepřekvapí, že se vysílá v televizi a píše se o něm v časopisech.



V posledních dvou až třech letech jsem viděla věci, o kterých by se mi dřív ani nesnilo. Vidím reklamy na ženský fotbal a přijde mi to naprosto přirozené. Jsem moc ráda, že jsem mohla takový vývoj pozorovat, protože mě to motivuje, abych šla a našla si tým, se kterým bych mohla pravidelně hrát. I když jsem odmalička ráda hrála, nikdy by mě nenapadlo, že bych se mohla připojit k nějakému týmu jako dneska.