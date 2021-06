Kdo umí, mluví: Mio Asakawaová a Masami Hosonová

Mio: Jak procvičuješ svoji kreativitu k tvorbě účesů?



Masami:Pracuji na tom, abych byla otevřená novým kulturám a rozšiřuji své znalosti, abych vytvořila účesy, které budou vyhovovat mým zákazníkům. Mým cílem není vytvořit kopii účesu, který zákazník přinese na fotce. Vytvářím originální styl a zvážím, co by se k zákazníkovi opravdu hodilo. Abych to dokázala, musím na sobě neustále pracovat. Když klient nemá jasnou představu o tom, jaký účes by vlastně chtěl, pak přemýšlím o tom, jakou hudbu rád poslouchá nebo jakou práci vykonává. Kdybych neměla znalosti o umění a hudbě, jaké mám, nedokázala bych jim vymyslet účes, ani kdyby s sebou přinesli inspiraci. I když bychom se bavili jen o rokenrolu, existuje tolik různých stylů. Pokud zákazník miluje London New Wave punk ze 70. let, musím o tomto konkrétním žánru něco vědět, abych účes mohla vytvořit. Ráda se učím o nových odvětvích v umění a kultuře. Když pracuji s klienty, chci, aby věděli, že jim Masami rozumí.



Mio: Aktivně se svými instagramovými fanoušky z Japonska sdílíš, co se děje v newyorské LGBTQ komunitě. Máš pocit, že je to součástí tvojí tvůrčí stránky?



Masami: Ano, mám. Když jsem se poprvé přestěhovala do New Yorku a viděla tu rozmanitost města, pocítila jsem obrovský pocit úlevy, jako by mě někdo spasil. Japonsko je konzervativní a lidem LGBTQ komunity se tam nežije snadno. Spousta lidí svoji sexualitu skrývá a někteří vyjadřují svoje nevědomé předsudky různými diskriminačními poznámkami. Tím, že se dělím o svoje pozitivní zkušenosti z New Yorku, chci ukázat, že není nic špatného na tom, být LGBTQ.



Co tě mimochodem přimělo začít jezdit na skateboardu? Skateboarding mají lidé většinou spojený s klukama.



Mio: O skateboarding jsem se zajímala už dlouho, ale vždycky jsem měla pocit, že to není pro holky. A když jsem pak viděla, že některé dívky na Instagramu zveřejňují videa, jak jezdí na skejtu, napsala jsem jim a ony mě vzaly s sebou do skate parku. Na skateboarding už nekoukám z hlediska pohlaví, ale přesto chci, aby společnost věděla, že i holky můžou jezdit na skejtu. Proto sdílím svoje videa na Instagramu, a to nejen videa se mnou, ale i ostatních holek, se kterými jezdím. Lidé tak uvidí, že na skejtu jezdí spousta žen. Už je to skoro rok a půl, co jsem začala. Holky mezi sebou mají pevné pouto a jsou k sobě velmi přátelské.