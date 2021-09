Buddhistický mnich Jukai Šimizu si tříbí mysl při běhu v japonských horách

Jukaiovi je teď 46 let a dál každý den běhá – pomáhá mu to vychutnávat si věci, které má nejradši, a rozpoznávat jejich pravou hodnotu. Rád tráví čas u stolu s rodinou. Popíjí pivo při sledování zápasů. Žije plně v přítomnosti. „Jako mnich vnímám běhání jako život v přítomném okamžiku. To samé učí buddhismus, má to na mě pozitivní vliv.“



Ve videu nahoře Jukai sdílí svůj příběh a ukazuje, že běhání a spirituální praxe mají mnohem víc společného, než by se mohlo zdát.