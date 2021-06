Jak bojovali Jordin Canadaová a Jrue Holiday během pandemie za spravedlnost

Jak jste se vyrovnali s úplnou izolací od vnějšího světa?

Jrue: Když jsme tam přijeli – a už jsem v lize 11 let, takže jsem měl volnost 11 let a dostat se do téhle bubliny na dva měsíce… bylo to zvláštní mít ta omezení. Ale byl tu cíl, kterého jsme chtěli všichni dosáhnout. Nechtěli jsme to pokazit, takže jsme si na ten režim a disciplínu zvykli. Nejdřív jsem si myslel, že to bude hrozné, ale nebylo to tak špatné.



Jordin: Bylo to něco, na co jsme si museli zvyknout, jako být v zahraničí a prvních několik týdnů v izolaci. Museli jsme být ve svých pokojích, nemohli jsme být se spoluhráči, kromě tréninku a týmových setkání. Nemohli jsme se setkávat s ostatními týmy. Ale jak se věci začaly měnit, zlepšilo se to. Nakonec to trochu uvolnili a mohli jsme se stýkat se spoluhráči i ostatními týmy.



Většinu času jsme se museli zabavit ve vlastních pokojích. Jak jste řekl, byli jsme na takový typ situace připraveni. Ale samozřejmě to bylo těžké, občas přišla velká mentální únava, jen proto že jste v bublině sami a nikdo vás nemůže navštívit a být s vámi. Mentálně mě to připravilo, abych byla silnější, abych se soustředila a udržovala si ten způsob myšlení, abych nezapomněla, že jsem tu kvůli basketu. Takže to byl jenom basketbal. Akorát jsem celou dobu sledovala Netflix, sledovala jsem filmy, to bylo prakticky jediné, co jsem mohla dělat.