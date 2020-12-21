Obrácené jógové pozice: průvodce pro začátečníky
Trénink
I hluboký předklon nebo střecha se počítají mezi obrácené pozice. Jestli se ale nebojíš být hlavou dolů, vyzkoušej následující čtyři snadné kroky.
Když se zeptáš Brandena Collinswortha, kouče z programu Nike Master Trainer a instruktora jógy, jak by definoval obrácenou jógovou pozici, možná tě překvapí, že bude mluvit spíš o mysli než o tělu. „Je to převrácení perspektivy,“ říká. „Jakmile přepneme z celodenního režimu stání na nohou na nohou a dáme nohy vzhůru, umožní nám to vnímat svět z nového pohledu. Přinutí nás to taky prožívat přítomnost a někomu to může dokonce navodit duševní stav plynutí, kterému se říká flow.“
Zatímco doslovná definice zní „jakákoli pozice, kdy má člověk hlavu níž než srdce“, Brandenův pohled odkrývá něco, co je pravděpodobně ještě důležitější, totiž důvod, proč začlenit obrácené jógové pozice do tréninkového plánu.
Kromě zmíněných pozitiv mají inverzní pozice i výrazné fyzické a fyziologické přínosy. Jedna pilotní studie zveřejněná v publikaci BMC Research Notes uvedla, že po osmitýdenním programu cvičení jógy, kdy účastníci postupně prodlužovali čas strávený v obrácených pozicích ze sedmi na 20 minut, došlo u většiny z nich k významné pozitivní změně srdeční frekvence ve večerních hodinách. To znamená, že strávili víc času v parasympatickém stavu neboli v režimu odpočinku a trávení, při kterém se sníží tepová frekvence, krevní tlak a stres, svaly se uvolní a zvyšují se zásoby energie. Co z toho vyplývá? Inverze můžou mít regenerační vliv na autonomní nervový systém.
„I pozice dítěte je skvělý způsob, jak snadnějším způsobem vyzkoušet všechny úžasné zdravotní přínosy obrácených pozic.“
Jonah Kest
Kouč z programu Nike Master Trainer a instruktor jógy
Tak v čem je problém? Vzhledem k tomu, že si lidé inverzní pozice často spojují s nohama nad hlavou, získaly pověst krkolomných, nepříjemných cviků, kterých se začátečníci bojí. Obrácené pozice ale nejsou jenom stoje na rukou a na hlavě. Zvládneš třeba udělat střechu nebo hluboký předklon? Gratulujeme, to jsou taky inverze. „I pozice dítěte je skvělý způsob, jak snadnějším způsobem vyzkoušet všechny úžasné zdravotní přínosy obrácených pozic,“ říká Jonah Kest, kouč z programu Nike Master Trainer a instruktor jógy. Tak na to nezapomínej a vyzkoušej následující čtyři snadné kroky, které ti pomůžou pohodlně zaujmout pozici, kde je hlava níž než srdce.
- Zvedni nohy.
Vstupní brána k obráceným pozicím: „Polož chodidla na vyvýšený povrch, třeba na postel nebo na gauč,“ říká Kest. Potom si lehni na podlahu a nohy opři vzhůru o zeď. „Pro lidi, kteří mají zkrácené hamstringy, může být tahle poloha překvapivě těžká,“ dodává Collinsworth. Tyhle regenerační pozice, ve kterých můžeš každý den strávit několik minut, ti pomůžou si zvyknout si na to, že máš nohy nahoře, zatímco hlava a srdce jsou na stejné úrovni.
- Udělej obyčejný most.
„Most je sice lehká obrácená pozice, kterou zvládne kdokoli, ale je hodně účinná, protože nabízí všechny výhody klasických inverzí, jako je redukce stresu, úzkosti, únavy a podobně,“ vysvětluje Collinsworth. Lehni si na záda s nohama pokrčenýma a s chodidly na podlaze. Natáhni paže na podlaze podél těla, dokud se konečky prstů nedotkneš pat. Potom zvedni boky tak, aby tělo utvořilo přímku od ramen ke kolenům. Vydrž v pozici 30 sekund až minutu.
- Zvykni si být hlavou dolů…
…ale přitom nohama na zemi. „Když se například chceš začít propracovávat ke stoji na hlavě, začni procvičováním jeho flexibilní složky,“ říká Traci Copelandová, koučka z programu Nike Master Trainer a instruktorka jógy. Začni v širokém stoji rozkročném a udělej hluboký předklon. Postupně se snaž přibližovat hlavu k zemi (to může vyžadovat dny nebo týdny tréninku, v závislosti na tvojí flexibilitě a na tom, jak se u toho budeš cítit). Odsud můžeš začít experimentovat s přesouváním váhy na ruce a temeno hlavy. Copelandová doporučuje dělat časté pauzy a zaměřit se na to, jak se cítíš. „Když se soustředíš na daný okamžik, pomůže ti to nemít strach z toho, o co se pokoušíš,“ vysvětluje. Nejdřív vydrž v předklonu několik sekund a postupně čas prodlužuj. Dělej to často, dokud se v pozici nezačneš cítit přirozeně.
- Zajisti si řádné vedení.
Než se do toho pustíš naplno, nech si podrobně poradit od kvalifikovaného instruktora jógy. „Je opravdu důležité mít v začátcích pomoc,“ zdůrazňuje Collinsworth. „V dnešním virtuálním světě je hledání praktické pomoci mnohem těžší. Dobří instruktoři jógy ti to ale vynahradí tím, že tě každým krokem detailně provedou a přesně ti řeknou, co máš kdy dělat.“ A když chceš mít jistotu, že všechno děláš bezpečně, je na místě zajímat se o další základní složku jógy – mindfulness. „Snaž se prostě být tělem i myslí jen v přítomnosti, tady, na svojí podložce,“ doplňuje Copelandová. „Díky tomu nebudeš dělat to, co dělá někdo jiný, ale to, co v danou chvíli vnímáš jako správné.“
Možná nejlepší rada? Chce to trpělivost Jestli tě trochu děsí představa být vzhůru nohama, je to normální. „Pozici vzhůru nohama známe všichni. Jako děti jsme ji dělali, když jsme zvedli zadek nad hlavu a nohama mávali ve vzduchu,“ říká Collinsworth. „Jde opravdu jenom o to vzpomenout si na náš pohybový potenciál. O navrácení se do toho hravého rozpoložení. S tím rozdílem, že tentokrát si u toho užíváme všechny ty báječné přínosy pro mysl a tělo. Za mě je to teď ještě lepší, než když jsme byli děti.“
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