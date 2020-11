Když se zeptáš Brandena Collinswortha, kouče z programu Nike Master Trainer a instruktora jógy, jak by definoval obrácenou jógovou pozici, možná tě překvapí, že bude mluvit spíš o mysli než o tělu. „Je to převrácení perspektivy,“ říká. „Jakmile přepneme z celodenního režimu stání na nohou na nohou a dáme nohy vzhůru, umožní nám to vnímat svět z nového pohledu. Přinutí nás to taky prožívat přítomnost a někomu to může dokonce navodit duševní stav plynutí, kterému se říká flow.“