Jak cvičení prospívá duševnímu zdraví podle Dr. Jennifer Heiszové

Jennifer Heiszová, Ph.D. neabsolvovala Ironmana proto, aby se ukázala před ostatními. Dlouhá léta zkoumala, jak cvičení pomáhá překonávat úzkosti a deprese, a chtěla poznat na vlastní kůži, jak to funguje. Pak ale přišla pandemie, která ji vyhnala z laboratoře, uzavřela tělocvičny a zrušila závody. Aby se vyrovnala s nahromaděným stresem a nejistotou, uspořádala svůj vlastní závod Ironman – a navíc ho absolvovala úplně sama. A přitom objevila pandemický paradox: při cvičení může duševní zdraví fungovat jako motivace i jako brzda. Společně s moderátorkou Jaclyn Byrerovou teď Dr. Heiszová načíná náš minisériál o duševním zdraví – v tomhle díle nám poví, co dělat, když v nás úzkost potlačí touhu se hýbat. V rychlosti nám představí, co se odehrává v našem mozku a těle, když zažíváme úzkost, stres nebo depresi, a poradí nám, jak s pomocí pohybu odvrátit jejich příznaky. S využitím svých vědeckých poznatků a sportovních zkušeností nám ukáže, že k tomu, abychom dodali mozku vzpruhu, nemusíme nutně trénovat na Ironmana – stačí malá dávka pohybu každý den.