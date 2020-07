Jak svalová paměť urychluje pokroky

Po absolvování desetitýdenního tréninku a po závěrečném cvičení o pět měsíců později Mobergův tým účastníkům odebral vzorky tkání. V trénované noze zjistili vyšší hladiny genetických a proteinových markerů, které se objevují ve zdravých a rostoucích svalech a souvisejí se svalovou výdrží, což by mohlo vysvětlovat jejich větší sílu.



„Ukazuje se, že mozek a svaly nejspíš pracují společně,“ konstatuje Moberg. Mozek si pamatuje motorické dovednosti a svaly jsou připravené na strukturální změny, které ti pomůžou rychleji znova nabrat sílu a dostat se do formy.



Nenechávej ale činky jen tak zahálet ve skříni. Pořád platí, že výkonnost se může začít zhoršovat už po pár týdnech od přerušení cvičení, i když skutečné dopady se můžou lišit podle typu aktivity a tvojí předchozí zdatnosti. „Většina lidí přijde o část svojí aerobní kapacity už během týdne,“ vysvětluje Miltonová, zatímco při silovém tréninku klesá zdatnost pomaleji a na každého to má trochu jiný dopad. Ať už zůstaneš mimo hru týden, nebo třeba pět měsíců, zapamatuj si následující: „Pokud jste už v minulosti trénovali, tak se nevrátíte zpátky do bodu nula,“ ujišťuje Miltonová. „Jste někde na půli cesty mezi špičkovou zdatností a výchozí čárou.“ Mohlo by to být i horší…



Tohle zjištění by tě ale nemělo vést ani k tomu, že se do cvičení znova vrhneš příliš po hlavě. Začni pozvolna a prvních pár tréninků nebo týdnů to vezmi o trochu víc zlehka než v minulosti. „I když máte za sebou kvalitní trénink, zpočátku se budete muset vrátit na nižší úroveň. Ale možná budete dělat rychlejší pokroky než ti, kdo nemají s cvičením tolik zkušeností,“ uzavírá Miltonová. Určitě nechceš, aby tě hned na začátku vyřadilo ze hry zranění nebo přetažení.



I když třeba nemáš do cvičení velkou chuť nebo to nevypadá tak hezky jako kdysi v minulosti (zkoušíš dělat hvězdy v dospělosti?), čerpej motivaci z toho, že během několika měsíců, nebo dokonce let nemůžeš všechno zapomenout – a že možná budeš dělat rychlejší pokroky než při svých úplných začátcích. A nezapomeň, že za to vděčíš svému mozku – a taky svalům.