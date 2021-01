Jak se jednou provždy zbavit špatných návyků

1. Zmapuj svoje špatné návyky.

„Pokud chceš přestat nekonečně zírat do mobilu nebo jíst ten druhý (fajn, třetí) kousek brownie, musíš pochopit, proč jednáš podle těchhle vzorů,“ vysvětluje Brewer. Vezmi si tužku a papír a u každého špatného návyku si napiš jeho podnět, chování a odměnu.



Použijme projíždění mobilu jako příklad. Podnětem může být to, že vidíš kamaráda, který si vytáhl mobil. Chování je pak to, že si taky vytáhneš mobil a začneš procházet sociální sítě. Odměnou pak může být počet pozitivních reakcí na poslední zveřejněnou fotku nebo pohled na vtipný mem, který tě rozesměje. Podle Brewera je tahle smyčka podnět-chování-odměna v mozku pevně ukotvená. Když o ní víš, jde o první krok, jak ji odstranit. „Pokud si to neuvědomuješ, tak je po všem,“ doplňuje Brewer. „Nikdy se ti nepodaří přestat.“



2. Změň kontext.

Jednoduchý způsob, jak se zbavit toho špatného návyku: vyhýbej se podnětům. „Místa, určité denní doby a dokonce lidé kolem tebe můžou být podvědomými podněty,“ vysvětluje Woodová. Zbav se těch signálů a změníš svoje chování.



Pokud si všimneš, že pokaždé, když sedíš na pohovce a otevřeš si notebook, si dáš nějakou svačinku, zkus počítač otvírat jen u stolu. Tam máš ve zvyku být v pracovním režimu, ne v tom odpočinkovém. Pokud každou noc před spaním bereš do ruky telefon nebo dálkový ovladač, nechej je v jiné místnosti a místo toho si na noční stolek dej knížku. Vždycky máš o jeden drink navíc, když se sejdeš s kamarádem, který rád pije? Navrhni setkání na začátku stezky v přírodě.



3. Přidej frikci.

Negativní chování můžeš změnit na pozitivní tak, že si ho trochu znesnadníš. Jako příklad Woodová uvádí klasickou studii zveřejněnou v časopise „Journal of Applied Behavior Analysis“. Vědci chtěli vědět, co lidi ve čtyřpatrové budově donutí jít po schodech namísto jet výtahem. Proto zpomalili dobu zavírání dveří výtahu o 16 sekund. Tahle malá nepříjemnost, které vědci říkají frikce, snížila jízdy výtahem o třetinu. „A co je úžasné? Po čtyřech týdnech, kdy zavírání zase zrychlili, lidé pořád chodili po schodech. Vytvořili si nový návyk pro chůzi po schodech,“ říká Woodová.



Při přidávání frikce do vzorců, které chceš změnit, buď kreativní. Koušeš si nehty? Je čas na manikúru. Sedíš celý den u počítače? Vyzkoušej tvrdou židli, která tě bude nutit často vstávat od stolu. Když si vytvoříš i jen malou překážku, můžeš si tak zablokovat automatickou reakci.



4. Nalaď se na reálný čas.

Až budeš příště prokrastinovat nebo vyjídat brambůrky ze dna velkého balení, zastav se a zamysli se nad tím, jak se cítíš. „Zeptej se, co ti to přináší,“ doporučuje Brewer. To, že si svoje činy prostě uvědomíš, může změnit návyk zakořeněný v hlavě. Brewerův tým se na tenhle faktor nedávno zaměřil v rámci studie s víc než tisícem pacientů, kteří se přejídali. Potom, co se pacienti opravdu zaměřili na to, jaký pocit mají z přejídání, a tohle cvičení zopakovali 10krát až 15krát, začalo mizet jejich nutkání hodovat. Taky informovali o výrazném snížení chutí na jídlo. „Když viděli, že to původní chování nebylo prospěšné, snížila se hodnota odměny,“ vysvětluje Brewer. „Byli z toho zklamaní.“



Druhým krokem na cestě k všímavosti spočívá podle Brewera v zamyšlení se nad tím, jak moc líp se cítíš, když neopakuješ svůj špatný návyk. „Náš mozek vždycky hledá větší a lepší nabídku,“ vysvětluje. „Když se můžeš zaměřit na to, že původní chování s sebou nenese odměnu a že nové chování se vyplácí víc, tak se mozek přirozeně zaměří tímhle směrem.“ Tvoje lepší a větší nabídka je možná rozhovor s blízkými přáteli během doby, kterou jinak trávíš na mobilu. Nebo ten skvělý celodenní pocit, který zažiješ, když si ráno půjdeš zaběhat, namísto litování toho, že ráno běhat nejdeš.

5. Měj záložní plán.

Vytvoř si záložní plán formou „pokud/tak“ pro okamžiky, kdy jsi v pokušení vrátit se zpátky ke starému a špatnému návyku. Když máš odpoledne například chuť na limonádu, dej si sklenku minerálky. „Pokud budeš mít přesnou strategii, která tě nasměruje k lepší možnosti, pomůže ti to v tom, aby se to opravdu stalo, hlavně když se snažíš zbavit se špatného návyku, který tě ještě trochu drží,“ dodává Woodová.



„Přerušit cyklus podnět-chování-odměna bude s každým opakováním jednodušší a jednodušší,“ říká Woodová. Opakuj kroky popsané nahoře a ze zbavování se špatných návyků bude brzo prostě další návyk.