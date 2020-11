Jak se postavit k virtuálnímu závodu

1. Změň svůj pohled.

„Lidé nejčastěji běhají závody proto, aby se ujistili, že jsou v něčem dobří – že dokážou přijmout výzvu a zvládnout ji,“ říká Waiteová. A věř nám, že virtuální závod je skutečná výzva.



Proč? Pokušení zabalit to může být podle Waiteové silnější a přicházet častěji. Je to částečně tím, že virtuální závody jsou ze své podstaty flexibilnější, ale hlavně tím, že před sebou nemáš žádnou dlouho očekávanou akci, na kterou se těšíš. Nabírání kilometrů proto chce víc morálky. Tuhle zdánlivou překážku ale můžeš využít ve svůj prospěch. „Je to další příležitost, jak se motivovat. Stačí si říct: ‚Chystám se na půlmaraton nebo maraton – a zvládnu ho i bez ostatních,‘“ radí Bennett.



Jestli pořád váháš, jestli to má cenu, Waiteová doporučuje napsat si seznam věcí, které tě k závodění nejvíc inspirují. Ten ti připomene, že i bez diváků a medaile za dokončení (pokud ji nedostaneš poštou) si jdeš za stanoveným cílem – a nepotřebuješ k tomu další lidi ani nic jiného.



2. Zvaž vzdálenost.

I když už třeba máš registraci na maraton, neznamená to nutně, že ho na podzim musíš uběhnout virtuálně. Pečlivě zvaž celou svoji situaci – možná ti bere hodně času učení na dálku, nebo prostě nemůžeš trénovat tolik jako jindy. Podle toho si zvol vzdálenost, která tě přitahuje právě teď. Třeba je vhodná chvíle otestovat si rychlost na patnáctistovce, nebo zkusit desetikilometrovou trať, která tě tolik nezničí. „Když si vybereš něco, co tě uvnitř opravdu motivuje, budeš líp zvládat tréninky a závod si pořádně užiješ. Nadšení ti přijde vhod víc než kdy jindy,“ dodává Waiteová.



3. Drž se plánu.

Máš před sebou svůj vlastní závod. Ale i ten musí mít nějaká pravidla. „Jinak se ti může stát, že se začneš vymlouvat,“ říká Waiteová. „Pevný čas startu a naplánovaná trasa ti pomůžou cítit se jako při skutečném závodě a zbavit se předstartovní nervozity. Takže když si naplánuješ „startovní výstřel“ na půl osmou ráno, nejpozději v 7:15 se začni venku rozcvičovat.



4. Připrav se mentálně na nové těžkosti.

„Když kolem sebe nemáš další běžce a diváky, může se spíš stát, že ztratíš soustředění, začneš se litovat nebo si nadávat,“ říká Bennett. Tady může pomoct vizualizace. Představ si, jak protínáš cílovou čáru, ale zároveň mysli na to, jak překonáš překážky, které se můžou objevit. Použiješ svoji motivační mantru? Nebo si představíš seznam důvodů, proč to děláš? Mentální výbava ti pomůže virtuální závod dokončit, i když se na tebe nikdo nedívá.



5. Dodržuj předzávodní rituály.

„Když budeš dělat všechno jako před normálním závodem, možná tě překvapí, jak rychle se tělo i mysl naladí,“ říká Waiteová. Nachystej si boty a oblečení (klidně si na ně dej svoje jméno, pokud to máš ve zvyku) a udělej si fotku pro sociální síť. Dej si zdravou večeři a běž brzo spát. Když vstaneš, najez se jako před závodem. Všechny tyhle věci tě nabudí a přispějí ke zdravé nervozitě. A ani virtuální závod nemusíš běžet úplně o samotě. Domluv se s rodinou a přáteli, aby tě přišli povzbudit na místa, kde to podle tebe bude nejtěžší.



6. Oslav výsledek!

Ke každému závodu patří oslava – ať už s pivem v ruce jako po londýnském maratonu, nebo s vyhlášenou pizzou jako v Chicagu. Waiteová si po svém virtuálním závodě zašla s tréninkovými parťačkami a jejich psy do místního parku, kde si společně vychutnaly sklenici vína. „Pokud si dokážeme představit pohodu, jaká na pozávodních oslavách vládne, hned se nám líp ujišťuje, že děláme správnou věc a že všechna námaha nakonec bude stát za to,“ uzavírá Waiteová.