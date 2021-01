Jak se po špatné noci cítit líp

CO DĚLAT



1. Jdi na světlo.

Kam nechodí slunce, tam chodí lékař. „Sluneční světlo ti během dne dodá víc energie, protože pomůže stabilizovat tvoje biologické hodiny a zvýší bdělost,“ říká Martinová. Hned po probuzení odhrň závěsy, aby dovnitř proniklo víc světla. Když to jde, tak pracuj u okna, zkus se naobědvat nebo vyraz ven na krátkou procházku. (P.S. „Sluneční světlo ti prospěje, i když je zrovna venku trochu pošmourno,“ dodává Martinová.)



2. Uvažuj jako sportovec.

Nezapomínej dodržovat všechny úkony, které zaručují dobrý trénink a podporují tvoje tělesné funkce, když ti začne docházet energie. „Doplňuj tekutiny a dobře jez, protože nedostatek vody nebo potravin bohatých na živiny tě vyčerpá ještě víc,“ konstatuje Martinová. Lokni si vody, i když zrovna nemáš žízeň, a jez radši zdravé bílkoviny, celozrnné obiloviny a zeleninu bohatou na vlákninu, i když máš chuť na něco tučnějšího.



A pokud to jenom trochu jde, tak nedovol únavě, aby tě vyvedla z tvého tréninkového rytmu. „Když si dáš ráno nebo odpoledne do těla, budeš se po probdělé noci cítit svěžeji,“ radí Martinová. Zvýšení tělesné teploty ti navíc pomůže navodit lepší spánek (později totiž teplota poklesne a budeš se pak před spaním cítit ospaleji). Než se vrhneš do náročného cvičení, tak si dej 10minutovou rozcvičku, která ti pomůže rozproudit krev. „Pokud už nemáš ke cvičení motivaci – nebo se cítíš malátně a nekoordinovaně –, tak toho radši nech,“ doporučuje. „Nemá smysl riskovat zranění, a proto se vrať ke cvičení až další den.“





3. Připrav se ke spánku.

Vytvoř si večer pravidelný režim, který tě upokojí a zklidní a pomůže ti navodit ospalost. „Přestaň myslet na práci, zacvič si jógu, čti si knížku nebo se oddávej sexu,“ doporučuje Brundidge. „K dobré spánkové hygieně patří všechno, co ti pomůže uvolnit mysl.“ Nejde o to, jak dobře si čistíš zuby. „Spánková hygiena“ je zavedený termín, kterým odborníci popisují zdravé návyky a všechno ostatní, co podporuje lepší a stabilnější spánek.