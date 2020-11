Jak můžou brambory zlepšit tvůj výkon

V čem brambory zaostávají

V nedávných článcích o dalším novém výzkumu se uvádí, že bílé brambory jsou vhodným zdrojem proteinů, obzvlášť pro sportovkyně. Do určité míry tomu tak skutečně je, ale jen v porovnání s ostatními druhy zeleniny.



„V jedné velké bramboře je asi jen 8 gramů bílkovin, což ve srovnání s jinými potravinami, například nízkotučnými živočišnými proteiny nebo zeleninou, není zas až tak moc,“ říká Kimballová. Brambory jsou prostě primárně zdrojem sacharidů a navrch mají i slušný obsah proteinů. Podobně je na tom třeba arašídové máslo. To je hlavně zdrojem tuků, ale taky obsahuje příjemnou porci proteinů.



V Salvadorově studii se navíc u sportovců konzumujících brambory (ve srovnání s těmi, kteří používali gely nebo pili jen vodu) častěji objevovaly lehké zažívací potíže. „Způsob konzumace i přípravy brambor je třeba vyzkoušet a zjistit, co u tebe nejlíp funguje, stejně jako u každého nového jídla. Obzvlášť v případě, že si je chceš vzít na závody,“ uzavírá Salvador.



Sladké brambory sice můžou svým názvem a barvami působit víc noblesně, ale když budeš obyčejné bílé brambory jíst správně, výsledky se taky dostaví.