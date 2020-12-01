Jak můžou brambory zlepšit tvůj výkon

Brambory jako tréninková výživa?
Trénink
Odborníci odhalují nejnovější výzkum ohledně bílých brambor a jejich vliv na tvoji energii, výdrž – a ano, dokonce i na tvoji regeneraci.
Bílé brambory upadají do zapomnění od té doby, co se někteří z nás rozhodli vyhýbat sacharidům škrobového původu a jiní zas upřednostňovat brambory sladké, které jsou bohatší na vlákninu. Podle nového výzkumu, který se zabýval přínosem obyčejných brambor pro sportovce, se ale tahle potravina na talíře nejspíš brzy vrátí.
Bramborová síla
Brambory obsahují hodně sacharidů škrobového původu, jedna velká brambora asi 65 gramů, což ale při tréninku vůbec nevadí. „Tyhle sacharidy jsou dobře stravitelné a při fyzické námaze slouží jako rychlý zdroj energie,“ říká Amadeo Salvador, doktorand na Univerzitě v Illinois v Urbana-Champaign.
Brambory taky obsahují pěknou dávku draslíku, což je nezbytný stopový prvek a jedna ze složek elektrolytu, která aktivuje svaly. V jedné velké bramboře ho najdeme asi 1,57 miligramu, přibližně polovinu doporučené denní dávky – mnohem víc než třeba v banánu.
Začni trénink silnější
Možná si před tréninkem dáváš koktejl, tyčinku nebo toast s arašídovým máslem. A už tě napadlo vyzkoušet místo toho bramboru? Myslíme to naprosto vážně. „Brambory zvyšují zásobu svalového glykogenu, který se pak při vytrvalostním tréninku a posilování spaluje jako první,“ vysvětluje Salvador.
„Když před fyzickou námahou sníš bramboru připravenou na jednoduchý způsob (upečenou nebo rozmačkanou na kaši, třeba i s trochou olivového oleje a soli), při tréninku ti pak může připadat, že máš víc energie,“ dodává Molly Kimballová, registrovaná výživová specialistka z Ochsner Fitness Center v New Orleans. „Dej si ji asi hodinku před tréninkem. Pěkně s ní zaplníš žaludek, ale nepřejíš se,“ doplňuje. „Pokud si sacharidy dáš několik hodin předem, může se ti snížit hladina krevního cukru a trénink ti pak bude přidat mnohem těžší.“
„Brambory zvyšují zásobu svalového glykogenu, který se pak při vytrvalostním tréninku a posilování spaluje jako první.“
Amadeo Salvador
doktorand na Univerzitě v Illinois v Urbana-Champaign
Energie, která vydrží
Brambory ti můžou dodávat energii i při vytrvalostních sportech. Salvador dal ve své studii sportovcům za úkol, aby při dvouhodinové jízdě na kole každých 15 minut konzumovali buď kaši z upečených brambor odrůdy Idaho, nebo energetický gel. Pro obě skupiny to znamenalo 120 gramů sacharidů (skoro dvě velké brambory). Obě varianty byly v rámci sledovaného tréninku stejně účinné.
„Gely jsou praktické, ale prochází více stupni zpracování a obsahují míň živin než brambory, které je jednodušší připravit a jsou čistším zdrojem energie,” říká Salvador. Gely jsou taky dražší. Bramborová kaše ti moc nevoní? „Na delší tréninky (přes hodinu) si můžeš zkusit udělat jednohubky v horkovzdušné fritéze (maximálně jedna brambora na hodinu) a každých 15–20 minut nějakou zakousnout. Na kratší tréninky (pod hodinu) ale zásobu sacharidů nejspíš potřebovat nebudeš,“ radí Kimballová.
Pomoz tělu s regenerací
Všichni výživoví poradci ti řeknou, že jídlo nebo svačina po tréninku musí obsahovat sacharidy, které tělu pomůžou zregenerovat. Můžeš si dát vločky, proteinový koktejl s banánem nebo bramboru.
„Jídlo po vytrvalostním tréninku by ti mělo pomoct s hydratací a regenerací svalů a taky doplnit zásobu elektrolytu a glykogenu,“ vypočítává Salvador. Brambory tohle všechno splňují. „Ze 75 % je tvoří voda a různé minerály. Mají vysoký obsah sacharidů, které rychle doplní zásobu glykogenu.“
„Do 30–60 minut po tréninku si dej velkou bramboru, opečenou v troubě nebo na pánvi, a k ní přidej 85 gramů bílkovin, například kuře, rybu nebo seitan,“ dodává Kimballová.
V čem brambory zaostávají
V nedávných článcích o dalším novém výzkumu se uvádí, že bílé brambory jsou vhodným zdrojem proteinů, obzvlášť pro sportovkyně. Do určité míry tomu tak skutečně je, ale jen v porovnání s ostatními druhy zeleniny.
„V jedné velké bramboře je asi jen 8 gramů bílkovin, což ve srovnání s jinými potravinami, například nízkotučnými živočišnými proteiny nebo zeleninou, není zas až tak moc,“ říká Kimballová. Brambory jsou prostě primárně zdrojem sacharidů a navrch mají i slušný obsah proteinů. Podobně je na tom třeba arašídové máslo. To je hlavně zdrojem tuků, ale taky obsahuje příjemnou porci proteinů.
V Salvadorově studii se navíc u sportovců konzumujících brambory (ve srovnání s těmi, kteří používali gely nebo pili jen vodu) častěji objevovaly lehké zažívací potíže. „Způsob konzumace i přípravy brambor je třeba vyzkoušet a zjistit, co u tebe nejlíp funguje, stejně jako u každého nového jídla. Obzvlášť v případě, že si je chceš vzít na závody,“ uzavírá Salvador.
Sladké brambory sice můžou svým názvem a barvami působit víc noblesně, ale když budeš obyčejné bílé brambory jíst správně, výsledky se taky dostaví.