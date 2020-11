Stačí se věnovat jenom cvičení s vlastní vahou?

Dejme tomu že člověk, který váží 70 kg, udělá 3 sady 10 výskoků z podřepu, což je účinný cvik na budování síly a spalování kalorií. Kolik kilogramů přitom zvedne do vzduchu? Mohlo by se zdát, že 70, ale ve skutečnosti je to přes 2 tuny.



„Zátěž na svaly při výskocích a doskocích je obrovská,“ říká Christopher Minson, PhD, profesor psychologie a spoluvedoucí výzkumného střediska Exercise and Environmental Physiology Lab na University of Oregon, a pokračuje: „Tak obrovská, že takové intenzivní cviky pomůžou svalům připravit se na zvedání těžších závaží v tělocvičně.“



Plyometrický trénink, který zahrnuje rychlé série výskoků, není jediný prospěšný cvik, který využívá váhu těla. Jeden článek v časopise vydávaném univerzitou American College of Sports Medicine uvedl, že intenzivní cvičení s využitím vlastní váhy může snížit podíl tělesného tuku a zlepšit hodnotu VO2 max (hodnotu aerobní kondice) a svalovou výdrž stejně účinně nebo dokonce účinněji než tradiční cvičení se závažím. Studie v časopise The Journal of Strength and Conditioning Research vysvětluje, že dělání kliků může být při posilování horní části těla a zvyšování hustoty svalových vláken stejně efektivní jako bench press. A jistá studie provedená polskými výzkumnými pracovníky uvádí, že u žen, které po dobu 10 týdnů cvičily s využitím váhy vlastního těla, došlo k nárůstu síly, výdrže a pružnosti svalů (autoři studie uvádějí, že výsledky u můžu by měly být podobné).



Profesor Minson navíc říká, že když při cvičení není potřeba žádné vybavení, lidé si cviky často víc přizpůsobí na míru, což jim pomůže vytěžit z každého opakování maximum. A když není třeba manipulovat se žádným závažím, zlepšuje se taky rozsah pohybu a propriocepce (orientace v prostoru), takže je možné dělat rychlé pohyby bez zbytečného přemýšlení. To se hodí u každého pohybu, ať v tělocvičně, venku nebo třeba i při chůzi ze schodů.



Jednoduše řečeno, průměrná váha dospělého člověka je pro svaly dostatečnou zátěží i bez dalšího závaží. „Existuje taky spousta možností, jak si cvičení s vlastní vahou postupně ztěžovat, aby svaly dostávaly stále větší zátěž,“ dodává profesor Minson. V tom ve skutečnosti tkví tajemství, jak zesílit a být v lepší kondici, bez ohleu na závaží. Čti dál a dozvíš se, jak na to.