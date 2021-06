Jak najít opravdové já na osmi kolečkách

Zažívají kolečkové brusle comeback? Když se na to zeptáš téhle party zapálených bruslařek, které už řadu let jezdí v kalifornském městě Long Beach a předvádějí kreace v rytmu hudby, tak ti poví, že tenhle sport vlastně nikdy nezmizel. Během současné globální krize je jenom víc vidět. „Jsou povolené jenom venkovní sporty a řada lidí v tom proto vidí šanci, aby se naučili něco nového, dostali se ven a našli svobodu, která jim během lockdownu chybí,“ vysvětluje Kiana, která se pravidelně setkává s partou sportovkyň a společně posouvají hranice svého sportu (a stylu). Uzavření mnoha bruslišť a vnitřních prostor přivedlo partu k tomu, že vyrazila do ulic a začala jezdit na vlastní duhové rampě na dvorku za domem.



Parta kamarádek pravidelně bruslí na dvorcích a v bočních uličkách, ale jejich dosah je daleko větší. Vytvořily online komunitu, která sdružuje kolečkové bruslaře z celého světa, napříč kontinenty a oceány. Jsou ve spojení prostřednictvím videohovorů a sociálních médií, učí se nové triky, pilují pohyby a vzájemně se podporují ve svém boji za pozitivní přijímání tělesných proporcí, genderovou rovnost, inkluzi a růst sebedůvěry. V tomhle sportu nacházejí bezpečný přístav všichni, kdo mají pocit, že se vymykají tradiční definici toho, jak by měli sportovci vypadat. „Ostatním bruslařkám můžu projevit sympatie povzbuzováním a fanděním,“ říká Jes. „Projevení náklonnosti znamená, že druhé přijímáš – je to jako doširoka otevřené srdce a náruč, která vítá druhé lidi.“ Některé členky party vzpomínají na to, jak se cítily v dětství zahanbené, když na bruslích padaly. Pak se ale na kolečka znova postavily v dospělosti a svoje minulá traumata překonaly. „Teď už se mi nikdo nesměje, naopak mě všichni povzbuzují,“ říká Jes.