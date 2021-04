Jak můžou sportovci hraním překonat smutek ze ztráty blízkého člověka

Odpověď:

To je mi moc líto, Jenny. Je to ohromná ztráta.



Jsi taková, jaká jsi, díky svojí mamince. A do toho patří i tvoje tenisová kariéra.



Měla bys vědět, že truchlit nad její ztrátou je v pořádku. A je normální, že teď nemáš chuť hrát tenis, protože se toho tolik změnilo. Změna je skoro vždycky nepříjemná.



Sama jsem zažila trochu jinou ztrátu před dvěma lety. Prošla jsem si potratem a bylo to moc těžké. Vkládala jsem do mého těhotenství tolik nadějí. Vím, že to není to samé, ale představuju si, že když ztratíš jako mladá jednoho z rodičů, taky cítíš ztrátu naděje. Máš s někým tolik plánů a najednou tu není.



Ale ona neodešla úplně, nemám pravdu? Má pořád místo v tvém srdci, a díky tomu tu pro tebe je i dál.





Já jsem taky máma – mám pětiletého kluka a novorozenou holčičku – a vím, že kdyby se mi někdy něco stalo, chtěla bych, aby pokračovali dál. Když myslíš na svou maminku, mysli na to, co by si pro tebe přála. Vypadá to, že milovala být součástí tvé hry a ráda se dívala, jak hraješ. Jestli to tak je, použij to jako motivaci k ještě lepším výkonům. Její památku můžeš uctít i tak, že někoho doslova rozneseš po kurtu, chápeš? To by se jí určitě líbilo. V tyhle věci já veřím! Dej do toho srdce.



Zní to asi divně, ale někdy přemýšlím o tom, co by si přála moje maminka, abych dělala, až tu ona nebude.



Vím určitě, že by mi nakopala zadek, kdybych jen seděla a oplakávala ji. Neříkám, že bys neměla brečet! Měla bys. Já bych určitě brečela. Ale kdybych jenom brečela, duch mojí mámy by asi spustil u mě doma požární poplach a já bych si uvědomila, že je to ona a říká mi: „Adio, zvedni zadek a dej se do práce! Makej!“