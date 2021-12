Jak jednat s neurvalci, podle trenéra Gjerta Ingebrigtsena

Především věř, že ti rozumím. Je mi líto, že se ti tohle děje. Když je na tebe někdo naštvaný a křičí na tebe, nahání to strach. Může to vyvolat bludný kruh: Když každý tvůj krok někdo napadá, začneš útok očekávat. Řekneš si, když přihraju, bude to špatně. Když ne, taky špatně! Potom se zasekneš a budeš se jenom bát toho, co nastane. A tvůj výkon tím trpí.



Tenhle jed může zamořit celou týmovou atmosféru. Všiml jsem si, že když hráče nebo hráčku někdo šikanuje, začnou oni sami taky šikanovat další hráče. Vytvoří se takový kruh zpětné vazby, že negativismus a frustrace se stanou normou – a ovlivňují výkony všech hráčů.



Tohle chování se nesmí tolerovat v žádném sportu. Věřím, že to, jak se chováme k ostatním, je daleko důležitější než trofej nebo medaile. Jde o víc, než být dobrým sportovcem nebo sportovkyní. Jde o to být dobrým člověkem. Proto začínám každou sezónu tím, že všem řeknu, jaké chování se očekává a jaké jsou následky špatného chování. To se týká i hlavního střelce. A taky nejlepšího hráče. A v mém případě, i mých dětí.



Stal jsem se trenérem, protože jsem chtěl trénovat svoje syny, Henrika, Filipa a Jakoba. Dnes je trénuju v profesionálním běhu na středně dlouhé tratě, ale začínali jsem s během na lyžích a fotbalem.