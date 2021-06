Jak hrajeme: Silniční tenis na Barbadosu

Osvoj si rychlost

Silniční tenis vznikl ve 30. letech minulého století jako reakce na socioekonomické překážky, které mnohým místním obyvatelům znemožňovali hrát tenis na trávě. V roce 1966 sice ostrov získal nezávislost na Británii, ale mnoho anglických tradicí, jako např. tenis a kriket, zůstalo.



Postkoloniální společnost byla rasově i sociálně rozdělená. „Silniční tenis byl vnímaný jako sport chudých,“ říká Dale Clarke, který provozuje asociaci profesionálních silničních tenistů. „Je to ale tradiční barbadoská hra, takže by měla být v DNA všech Barbadosanů.“



Silniční tenis se hrál dlouhá léta hlavně v chudších čtvrtích, ale teď se hraje po celém ostrově. „Skoro v každé komunitě, kterou navštívíš, uvidíš někoho hrát silniční tenis. A to je fajn,“ pokračuje Dale. „Vzestup tohohle sportu byl úžasný. Lidi natřeli kurty. Je fakt báječné vidět tu spoustu lidí, kteří se díky tenisu udržují v pohybu.“