Odborníci radí, jak děti přimět, aby byly aktivnější

Věda za našimi monitory

Kdyby hraní her a sledování videí bylo olympijským sportem, děti by získaly zlatou medaili. „Čas strávený u obrazovky může v mozku uvolňovat velké množství dopaminu,“ říká Lisa Jo Gagliardiová, bývalá regionální školní koordinátorka pro zdraví v Michiganu a zakladatelka poradenské firmy LJ Gagliardi: Building a Whole Child Toolbox. „Dopamin je neurotransmiter zodpovědný za tělesné potěšení a systém odměn a je to jeden z důvodů, proč je tak těžké odejít od obrazovky. Může to dokonce připomínat závislost,“ říká Gagliardiová.

A teď jedna dobrá zpráva: I fyzická aktivita uvolňuje dopamin. Jediný rozdíl je v tom, že pohyb vyžaduje více úsilí. Dítě se musí převléknout do oblečení na hraní nebo do tělocvičny, přemáhat se, aby se honilo za kamarádem nebo míčem, a možná se potom osprchovat... To je velký rozdíl, než když se jenom svalí na gauč a chytí dálkový ovladač. Na druhé straně sedavé činnosti sice vyžadují méně úsilí, ale to neznamená, že jsou zábavnější. Podle hlavní autorky studie, doktorky Rebeccy Hassonové, vědecké asistentky kineziologie na Michiganské univerzitě, výzkum porovnávající dvouminutové pauzy na aktivitu oproti dvěma minutám na iPadu ukázal, že děti ve skutečnosti baví aktivita více než videohry.

„Děti jednoduše potřebují více příležitostí a podnětů ke hře a pohybu. Čím víc jich dostanou,“ říká Gagliardi, „tím víc si jejich mozek uvědomí, že je to pro ně příjemné.“