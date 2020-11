Jak cvičení ovlivňuje tvůj imunitní systém

Jak funguje imunitní systém

Rychlé opáčko z biologie: Imunitní systém je složitá síť tvořená buňkami a bílkovinami, která tělu slouží jako první a nejlepší linie obrany proti škodlivým virům a bakteriím. Pokud ho chceš posílit, musíš dbát na zdravý životní styl – my se teď zaměříme na cvičení.



„Kardio cvičení nebo silový trénink podporují oběh důležitých buněk imunitního systému a pomáhají tak snížit riziko infekce,“ říká David C. Nieman, DrPH, člen organizace American College of Sports Medicine a profesor biologie v centru North Carolina Research Campus na Appalachian State University. Nedávno na tohle téma publikoval článek v časopise „Exercise Immunology Review“.



Při každém pohybu – a obzvlášť to platí pro 30minutové středně až vysoce náročné cvičení – se aktivují důležité imunitní buňky (neutrofily, monocyty, NK buňky, T-lymfocyty). Z periferních „zásobáren“ (slezina, lymfatické uzliny, kostní dřeň) se vyplaví do krve a lymfatických cév, kde proudí tělem rychleji než obvykle a podporují tak ochranu buněk před viry a bakteriemi. „Při fyzické aktivitě se taky stimulují makrofágy (další důležitý druh imunitních buněk), které zvyšují obranyschopnost proti virům,“ popisuje Nieman.



„Všichni tihle vojáci by měli vyrazit do pole. Jestli totiž mají na vir zareagovat a připravit si plán útoku, musí se s ním napřed setkat,“ vysvětluje Nieman. Když den za dnem vynecháváš svoji procházku nebo cvičení a trávíš místo toho čas v posteli nebo u pracovního stolu, tak svoje pomocníky nepustíš ke slovu. Tvoje mocné zbraně nejsou povolané do akce a imunitní systém zůstane bez potřebné ochrany.



Nejde jenom o to, jestli se hýbeš, ale taky o to, jakým způsobem. Pamatuješ, jak jsme říkali, že tělo je při cvičení vystavené zátěži? Fyzické aktivity by mělo být tak akorát: dost na to, aby se zmobilizovala tvoje armáda, ale zase ne příliš, aby neuvázla na mrtvém bodě (v důsledku silného zánětu). Poradíme ti, jak najít správnou míru.