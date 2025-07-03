Nový standard opory, pohodlí a výkonu: představujeme model Nike Structure 26 

Nový standard opory, pohodlí i výkonu: představujeme model Structure 26
Produktové novinky
Nejnovější boty z řady Structure nabízí nejmodernější oporu, díky které mají běžci a běžkyně jistotu do každého dalšího kilometru.
Co byste měli vědět:
- Systém opory střední části chodidla: Zatím nejpropracovanější stabilizační systém Nike poskytuje běžcům a běžkyním větší oporu a jistotu.
- Tlumení ReactX: Model Structure 26 přešel na měkkou pěnovou mezipodešev ReactX.
- Dlouhá historie důvěry: Structure 26 rozvíjí botu, kterou jsme poprvé před třiceti lety nabídli běžcům hledajícím stabilitu a plynulé přechody z paty na špičku.
Pokud hledáš botu, která zpomaluje přetáčení kotníku, Nike Structure 26 je tady právě pro tebe. Ať už se chystáš na kratší běhy každý den, nebo máš v plánu delší tratě, díky její stabilitě a tlumení se můžeš soustředit jen na to jedno – na běhání.
Pokročilé stabilizační prvky a mezipodešev z pěny ReactX dodává běžcům a běžkyním jistotu do dalších výkonů.
„Záleží nám na běžcích, kteří potřebují oporu,“ říká produktová manažerka Ashley Campbell. „Structure je o budování důvěry a o konzistenci. Chceme přinést energii a nadšení do segmentu, který historicky vypadal nudně a rigidně.“
„Structure je o budování důvěry a o konzistenci. Chceme přinést energii a nadšení do segmentu, který historicky vypadal nudně a rigidně.“
Ashley Campbell
Vždycky inovativní
Když designerský tým Nike zvažoval, jak vylepšit Structure 25, napadlo je vyměnit starou pěnu za jednu z nejlepších tlumicích platforem, které máme: ReactX. Ta je nejenom příjemně měkká, ale přináší taky plynulejší přechod z paty na špičku než původní 25.
„Na botě Structure 26 se mi nejvíc líbí, jak je pohodlná, aniž by byla moc měkká,“ vysvětluje sportovec Nike a zlatý medailista Cole Hocker. „Je to dokonalá kombinace pohodlí a opory, která mě drží ‚na nohou‘ po celou dobu tréninku.“
Pěnou ale inovace nekončí. Srdcem modelu Structure 26 je opěrný systém Nike ve střední části chodidla, který pomáhá zajistit lepší stabilitu v klíčových okamžicích běžeckého kroku. To může být užitečné zejména v případě, že máte při běhu tendenci k nadměrné pronaci. Celkově vytváří stabilní platformu pro plynulé přechody bez nadměrného sevření.
Structure 26 poprvé přichází s novým svrškem ze síťoviny a přepracovanou podrážkou, která nabízí optimální pohodlí a výkon. Vylepšené polstrování svršku umožňuje přizpůsobit se různým tvarům chodidla při zachování potřebné pevnosti. Bota se také může pochlubit výjimečnou trakcí a odolností v zónách s vysokým nárazem.
Testování je všechno
Žádná inovace Structure 26 by nespatřila světlo světa bez komplexního testovacího procesu. Nový design si tak tým mohl ověřit v úzké spolupráci s Nike Sport Research Lab.
Nakonec vznikla stabilní a pohodlná bota pro elitní i rekreační běžce, která jim poskytuje další vrstvu jistoty na každém kroku.
Nike Structure tvoří jednu ze tří kategorií v řadě silniční běžecké obuvi a ztělesňuje evoluci v oblasti dostatečně pevného tlumení a stability. Naproti tomu Nike Vomero poskytuje maximální tlumení a dokonalé pohodlí a Nike Pegasus citlivé tlumení pro trvalou návratnost energie. Tahle řada běžeckých siluet poskytuje sportovcům a sportovkyním preferovaný typ tlumení bez ohledu na překonávanou vzdálenost nebo prostředí, ve kterém se rozhodnou běžet.
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Časté dotazy
Co odlišuje Structure 26 od jejích předchůdců?
Structure 26 jako první v celé sérii využívá jednu z nejlepších tlumicích platforem, pěnu ReactX. Zmizela také vzduchová kapsa z přední části, aby byl každý došlap ještě plynulejší, a materiály svršku jsou měkčí a celkově příjemnější, aby byla noha v ještě větším pohodlí.
Na jaké druhy běhu je nejvhodnější?
Structure 26 je určená všem, od začátečníků po profesionály. Hlavně ale pro ty, kteří hledají stabilitu, plynulý přechod a pevnější oporu. Je optimalizovaná pro pravidelný běh na dlouhé vzdálenosti a vyhovuje lidem, kteří se nechtějí nechat omezovat tradiční oporou.