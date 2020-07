Vyzkoušej intuitivní stravování a vychutnej si požitek z jídla

„Dietní kultura se nevztahuje jen na módní hubnutí, ale může se promítnout i do řeči, jakou popisujeme zdravé stravování,“ říká Harrisonová. „Pokyny jako ‚jíst čistě‘ nebo vyhýbat se ‚průmyslově zpracovaným potravinám‘ můžou znít rozumně, ale i takové výrazy spadají do dietní kultury.“



Dodržování takových pravidel může některým lidem vzít radost z jídla a jiným může způsobit řadu problémů, včetně emočního hladu a posedlosti zdravou dietou. „Pořád si říkáš, jestli je tohle jídlo dost ‚čisté‘? Je dost ‚přirozené‘?“ uvádí Harrisonová. „Takové přemýšlení může být frustrující a psychicky vyčerpávající a může vést k tomu, že ze sebe budou mít lidi špatný pocit, když to neudělají ‚správně‘.“



Výzkum potvrzuje její názor a dokládá, že diety a omezování se v jídle podle všeho vedou k jedné věci: nárůstu hmotnosti. (V přezkumu z roku 2007 se výzkumníci z univerzity UCLA zaměřili na 31 dlouhodobých studií o různých dietách. Zjistili, že většina lidí bez ohledu na protokol nabrala tu váhu, kterou předtím shodili, a k tomu ještě něco navíc, a nezaznamenali žádné zdravotní výhody.) Podle Harrisonové je důvodem to, že pokud si určité potraviny odepíráš, tak je budeš chtít ještě víc. A když nedodržíš „pravidla“, tak si s nejvyšší pravděpodobností začneš dopřávat hody z biologických i psychologických důvodů.



U intuitivního stravování ale pravidla letí do koše a kontrolu získáš ty.



„Na začátku se zaměř na to, jestli chceš jíst a co chceš jíst. Když pak budeš jíst, zastav se, až budeš mít dost, a pak si polož otázku, jestli se dalo jídlo něčím doplnit, aby bylo víc uspokojující,“ říká Harrisonová. Možná přijdeš na to, že když si dáš k obědu chipsy namísto sendviče, tak máš za hodinu zase hlad. Nebo přijdeš na to, že chipsy uspokojí tvoji chuť na něco slaného. A u dalšího jídla nebo svačiny už nebudeš mít pocit, že to nemáš pod kontrolou.



Možná si teď říkáš: Jediné jídlo, co mě uspokojí, budou chipsy a koláč. Harrisonová přiznává, že většina lidí si touhle fází absolutní svobody projde. „Možná tě lákají jídla, která byla zakázaná, protože si myslíš, že jsou ‚špatná‘,“ říká. „I když chuť na dřív zakázaná jídla nemusí úplně zmizet, vyrovná je chuť na jiné věci.“ Někdy to budou pořád chipsy a koláč, ale jindy to bude ovoce a zelenina.



„Taková rovnováha je zdravá,“ říká. Hlavně když – stejně jako v dětství – můžeš intuitivně konzumovat ty živiny a takové množství jídla, které tvoje tělo potřebuje. A co je ještě lepší, můžeš z toho mít i radost.