Ženský Basketbalový Tým Carta Blanca

Co pro tebe znamená být součást týmu Carta Blanca?

Olga Irma Arey Islas, č. 5: Basketbal nás spojuje a my se s ním každý den rozvíjíme. I když se někdy při hře naštveme nebo se na hřišti pohádáme, jsme v zásadě tým a navzájem se podporujeme. Takhle to bylo vždycky. Když vím, že na mně někomu záleží, jsem moc spokojená. Je to pocit, který se nedá vysvětlit.



Cecilia García Luna, č. 10: Známe se už tolik let. Jsem tak šťastná, že tu jsem, a jsem moc pyšná na svoje spoluhráčky, že jsme pořád aktivní. Doufám, že budeme ještě dlouho pokračovat.



María de los Angeles Bautista Ruiz, č. 4: Jde o to, že můžeme být spolu. Těší mě trávit čas s týmem, je to zábava.