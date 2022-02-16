Hackney Wick FC. Od základů

Londýnský fotbalový klub mění životy
Komunita
Do roku 2015 fotbalový klub Hackney Wick neexistoval. Od té doby jeho zakladatel přispěl k vytvoření komunity nejen na hřišti, ale i mimo něj.
„Fotbal má moc sjednotit lidi.“
To jsou slova Bobbyho Kasangy, zakladatele Hackney Wick FC, fotbalového klubu v Londýně. A jeho výrok znovu prověřil čas ve městech a komunitách po celém světě: Fotbal může změnit život k lepšímu.
Ale nestane se to přes noc. Děje se to díky lidem, jako je právě Bobby, který strávil léta transformací svých snů v realitu. Když ho v roce 2015 propustili z vězení na svobodu, Bobby toužil změnit svůj život a komunitu, která byla poznamenaná jak násilím gangů, tak gentrifikací. Rozhodl se proto založit Hackney Wick FC. Chodil od domu k domu, aby vybral v sousedství peníze. O skoro pět let později jsou v klubu Hackney Wick FC stovky lidí — muži, ženy a děti.
V naší nové sérii Od základů budeme vytvářet medailonky o lidech z celého světa, kteří vědí, jak využít fotbal a sport k tomu, aby ve svých komunitách a na světě něco změnili.
Podívej se na první díl výše, přečti si víc od lidí z Hackney Wick FC níže a těš se na nadcházející epizody o Paris Alesia FC a Fitzroy Lions z Melbourne.
Hráč
„Bobby obrovsky ovlivnil celou čtvrť Hackney. Mě pomohl najít práci a i mnoha dalším hráčům dal příležitost, aby pro sebe mohli udělat opravdu to nejlepší.“
Jayden
Trenér a hráč
Fanoušek
„Jsme jako jedna velká rodina, vyjedeme a společně cestujeme na zápasy venku. Mám to rád. Naprosto to zbožňuju. Minulou sezónu jsme odehráli FA Cup a vzali jsme tam s sebou 50 lidí. Byl to skvělý den. Prohráli jsme, ale pořád to byl parádní den.“
Pete „the Wickerman“
Fanoušek klubu
Dobrovolnice
„Hackney Wick potřebuje tým, jako je tenhle. Předtím se děti jenom poflakovaly po ulicích, kde bylo hodně násilí a komunita neměla žádnou strukturu. Spojilo to čtvrť dohromady.“
Kelly
Dobrovolnice
Tenhle příběh byl nahlášen v červnu 2019.