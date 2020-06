Hackney Wick FC. Od základů

„Je to jako jedna velká rodina. Jezdíme spolu na zápasy. Miluju to. Opravdu to miluju. Minulou sezónu jsme hráli FA Cup venku a vzali jsme s sebou 50 lidí. Byl to skvělý den. Prohráli jsme, ale i tak to byl úžasný den.“

Pete „Wickerman“

Fanoušek klubu