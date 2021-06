Osudové zranění pomohlo golfovému profíkovi Carlosi Brownovi najít vnitřní sílu

Každý, kdo někdy hrál golf, ti potvrdí, že to je nepředvídatelný sport. Lehký závan větru na poslední chvíli změní směr míčku. Špatný odraz odhodí míček do křoví. Jedna jediná větvička změní trajektorii míčku přesně tak, že skončí na kraji greenu. Prokletí doprovázené tvými vlastními nadávkami, když se míček pomalu ale jistě kutálí do jezírka. Golf všemi možnými způsoby připomíná vrtkavou povahu života. Carlos Brown, golfový trenér z texaského Dallasu ověnčený několika cenami, ví o nepředvídatelnosti golfu všechno. Dnes stojí na deváté jamce, kde kdysi stál jako profesionál, odborně čte green a velice si váží toho, že tu vůbec může stát.



Během jedné lekce v roce 2016 vystupoval Carlos z golfového vozítka, šlápl na hlavici ostřikovače a vyvrtnul si kotník. Nemělo to být nic vážného, ale do nohy se mu dostala infekce a skončil na pohotovosti. Když se probral po operaci, měl levou nohu od kolene amputovanou.