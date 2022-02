AntetokounBros Academy v akci

Akademie, která každý rok uvítá 100 dětí (a 12 koučů) ze zranitelných sociálních skupin a z různých čtvrtí, zemí a společenských zázemí, poskytuje šanci uvolnit a rozvíjet jejich potenciál prostřednictvím sportu.



Janis společně se svými bratry a s pomocí od nadací Onassis Foundation a Eurohoops vytvořil něco, co sám jako dítě neměl, něco inspirativního. A to je důvod, proč to pro něj tolik znamená.