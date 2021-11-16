AntetokounBros Academy v akci

Žádný koš není moc vysoko
Komunita
Svět možná zná Janise Adetokunba jako šampiona NBA, ale jeho práce mimo palubovku – ta je skutečně výjimečná.
Janis Adetokunbo je jedním z nejlegendárnějších hráčů NBA. Je nejužitečnějším hráčem ligy. Je to šampion. A ano, přezdívá se mu Greek Freak! Ale mimo palubovku vytvořil něco opravdu fantastického: AntetokounBros Academy.
V Janisovi sice plane vášeň pro basketbal, ale jeho životním posláním je vytvořit pro všechny takový prostor, kde si každý bude připadat vítaný. Filozofie akademie to krásně vystihuje: „Nezáleží na tom, odkud začínáš, ale kam až můžeš dojít!“
„Většina dětí, které sem přichází, se cítí jako outsideři, mají trochu menší sebevědomí. Po téhle zkušenosti získají sebedůvěru – rozvinou totiž dovednosti, které potřebují, když se dostanou ven do společnosti.“
Evina Maltsiová
Hlavní trenérka v AntetokounBros Academy
Akademie, která každý rok uvítá 100 dětí (a 12 koučů) ze zranitelných sociálních skupin a z různých čtvrtí, zemí a společenských zázemí, poskytuje šanci uvolnit a rozvíjet jejich potenciál prostřednictvím sportu.
Janis společně se svými bratry a s pomocí od nadací Onassis Foundation a Eurohoops vytvořil něco, co sám jako dítě neměl, něco inspirativního. A to je důvod, proč to pro něj tolik znamená.
Akademie, která sídlí na basketbalových kurtech, co zrekonstruovala společnost Nike a vrátila je zpět komunitě ze čtvrtí Ellinorosson, Ampelokipi a Lamprini, nabízí mnohem víc než to, co se odehrává na palubovkách.
Děti si v průběhu roku odnesou zkušenosti ze sérií mentorských lekcí a stipendijních cest, které pořádá nadace Onassis Foundation, a z herních analýz vedených trenérským týmem organizace Eurohoops a vyslechnou si motivační proslovy slavných sportovců a profesionálů z různých oblastí.
„Tyhle děti představují mikroúroveň společnosti. Když budeme tak přemýšlet a jednat, bude to lepší pro všechny.“
Konstantinos Papaloukas
Manažer a partner organizace Eurohoops
Janis jako syn přistěhovalců, kteří opustili Nigérii, aby našli práci a lepší život v Aténách, dobře ví, jaké to je být outsiderem. A odtud pochází jeho touha pomáhat každému dítěti, aby se cítilo vítané, plné síly a mohlo dosáhnout svého skutečného potenciálu bez ohledu na okolnosti.
„Každý má svůj vlastní příběh, svůj vlastní život, svou barvu pleti… když stojíme při sobě, vždycky se naučíme něčemu novému.“
Janis Adetokunbo
AntetokounBros funguje jako rodina. Koučové a studenti se od sebe navzájem učí a díky tomu je akademie tak výjimečná.
Akademie dál nabízí některé velmi hmatatelné výhody. Zkušenosti studentů a studentek je dovedou k maturitě a slavnostnímu předávání cen. Šest nejlepších absolventů získá stipendium a pokračuje v basketbalovém vzdělání na akademii Eurohoops. Letos mimořádný absolvent získá univerzitní stipendium One of a Kind, které financuje nadace Onassis Foundation.
„S akademií AntetokounBros se různé národnosti, náboženství a pohlaví společně setkávají ve čtvrtích Atén jako jeden tým, aby si splnily všechny svoje sny.“
Afroditi Panagiotakouová
Kulturní ředitelka nadace Onassis Foundation
I když je tahle akademie opravdu působivá, Janis to typicky shrnuje všechno tak jednoduše:
„Přijď sem a dobře se bav.“
Janis Adetokunbo
I když patří mezi nejtvrději pracující ze všech zúčastněných, Janis ale věří, že když se člověk může svobodně bavit, může se svobodně stát tím, k čemu je předurčený.
„Když zjistíš, co ti způsobuje radost, musíš v tom pokračovat, protože se staneš svojí nejlepší možnou verzí.“
Janis Adetokunbo
Fotografie: Eleni Albarosaová
Režie: Alkis Papastathopoulos
Animace: Studio Ultra Brand