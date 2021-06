„Fitzroy Lions SC je jedinečný fotbalový klub v Austrálii,“ říká jeho zakladatel Abdulmalik Abdurahman. „Lidi by si ho měli takhle pamatovat. Jako unikátní fotbalový klub.“



Jeho fungování bude už navždy spojeno právě s Abdulem, Etiopanem, který do Austrálie přijel jako dítě. Jak sám říká, díky fotbalu našel společnou řeč se svým novým domovem a nemusel zapomenout na své kořeny. Jenže o pár let později musel hraní nechat, protože poplatky byly moc vysoké.



„Neměl jsem na zaplacení registrace, tak jsem si řekl, že s tím musím něco udělat,“ vzpomíná.



A taky udělal. V roce 2013 založil Fitzroy Lions.



„Fotbal by podle mě měl být zadarmo a ve Fitzroy Lions dáváme dětem z naší komunity příležitost sportovat a hrát,“ dodává. „Žádné registrační poplatky. Je to zadarmo.“



O sedm let později je z klubu místo, které kromě fotbalových příležitostí pro děti nabízí i něco navíc. Spojuje lidi.



„Myslím, že klubu se daří perfektně propojovat lidi. Když hrají fotbal, tak se od sebe učí,“ říká Abdul. „Nehrají jen fotbal, snaží se spolu najít společnou řeč.“