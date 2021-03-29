Fitzroy Lions: Síla, která spojuje
Komunita
Abdulmalik Abdurahman se v 17 letech rozhodl vybudovat komunitu otevřenou dětem ze všech společenských prostředí. Výsledek? Klub Fitzroy Lions.
V našem seriálu s názvem Od základů představujeme osobnosti z celého světa, které dokázaly komunity kolem sebe i svět jako celek změnit prostřednictvím fotbalu a sportu.
Abdulmalik Abdurahman vytvořil dostupné příležitosti pro mládež z centra australského Melbourne. Založil klub Fitzroy Lions, kde můžou děti hrát fotbal zadarmo. I my se chlapcům i dívkám snažíme sport zpřístupnit, takže jsme se s Lions na začátku sezóny 2018 spojili, abychom je podpořili – finančně, tréninkově i vybavením, například kopačkami a zápasovými dresy.
Nikdo z nás, ani Fitzroy Lions, teď nemůže hrát a soutěžit jako dřív. Ale sport i tak dál všechny inspiruje a celému světu ukazuje, čeho jsme schopní, když táhneme za jeden provaz.
Druhý díl seriálu Od základů jsme v australském Melbourne natočili v prosinci 2019. Podívej se na video nahoře a přečti si vzkazy od členů Fitzroy Lions SC dole.
„Fitzroy Lions SC je jedinečný fotbalový klub v Austrálii,“ říká jeho zakladatel Abdulmalik Abdurahman. „Lidi by si ho měli takhle pamatovat. Jako unikátní fotbalový klub.“
Jeho fungování bude už navždy spojeno právě s Abdulem, Etiopanem, který do Austrálie přijel jako dítě. Jak sám říká, díky fotbalu našel společnou řeč se svým novým domovem a nemusel zapomenout na své kořeny. Jenže o pár let později musel hraní nechat, protože poplatky byly moc vysoké.
„Neměl jsem na zaplacení registrace, tak jsem si řekl, že s tím musím něco udělat,“ vzpomíná.
A taky udělal. V roce 2013 založil Fitzroy Lions.
„Fotbal by podle mě měl být zadarmo a ve Fitzroy Lions dáváme dětem z naší komunity příležitost sportovat a hrát,“ dodává. „Žádné registrační poplatky. Je to zadarmo.“
O sedm let později je z klubu místo, které kromě fotbalových příležitostí pro děti nabízí i něco navíc. Spojuje lidi.
„Myslím, že klubu se daří perfektně propojovat lidi. Když hrají fotbal, tak se od sebe učí,“ říká Abdul. „Nehrají jen fotbal, snaží se spolu najít společnou řeč.“
„Když jsem hrála za jiný tým, tak jsme tam byly s kamarádkou jediné muslimské dívky. A dokážete si představit, jak se na vás lidé dívají… Když jsem začala s fotbalem tady, tak jsem se tu cítila pořád víc a víc v pohodě, protože ostatní hráčky taky nosí hidžáb. Mám pocit, že boříme předsudky.“
Hanan
hráčka
„Náš trenér po nás chce spoustu cvičení, některá jsou hodně náročná. Pořád nám opakuje: ‚Není žádná jednodušší cesta. Je potřeba pořád přidávat, jedině tak se z tebe stane lepší hráč a lepší sportovec.‘ A když začne jít do tuhého a máme chuť to vzdát, tak se vzájemně povzbudíme. Jo, jsem moc vděčný za svoje spoluhráče.“
Tuji
hráč
Tenhle příběh byl nahlášen v prosinci 2019.