Seznam se s dívčím lakrosovým týmem Eyekonz z Filadelfie

Smithová, 43 let, bývalá hráčka pozemního hokeje a lakrosu, která vyrůstala ve Filadelfii, byla často v týmu jedinou hráčkou černé pleti. O hodně let později, když trénovala místní tým, si uvědomila, že rozmanitost týmu se za ty roky vůbec nezlepšila. „Jen jsem se rozhlížela kolem a říkala si, že se vůbec nic nezměnilo,“ vypráví. „Je to až k smíchu. V roce 2019 jenom 16 % hráček 1. divize lakrosu bylo odlišné barvy pleti. A jen dvě procenta byly černé pleti.“



Starší dívky začínají trénovat techniku – běhají a přitom se snaží udržet míček v síťce. Několika novým hráčkám míček uteče po hřišti. Ale Nyobi Murphyová (15 let) sprintuje tam a zpátky s naprostou jistotou. Vedle ní si brankářka Ayanna Reesová (18 let) připravuje výbavu na další týmové cvičení. Později, když se dívky rozdělí do dvojic a trénují chytání míčku ze země, Erin Mobleyová (15 let) běhá na místě vedle mladší hráčky a povzbuzuje ji, když se jí úplně nedaří zvládnout práci s holí. Nyobi, Ayanna a Erin jsou hlavní osobnosti celého týmu. Tyhle tři mladé ženy zosobňují ideály, na kterých centrum Eyekonz vzniklo: oddanost hře, týmu, komunitě i sobě samé.



Bavily jsme se o sesterství, afirmacích a překonávání předsudků.