Jak si odpočinout podle doktorky Saundry Dalton-Smithové

Podcast Trained: Nauč se s Dr. Dalton-Smithovou odpočívat
Coaching
Neexistuje žádný univerzální způsob, jak se člověk může cítit úplně jako znovuzrozený. Poslechni si rady od doktorky, která uvádí sedm tipů odpočinku, co ti pomůžou překonat únavu.
Trained je podcast objevující nejmodernější holistické přístupy k fitness.
Většina z nás si pocit únavy spojuje s větší potřebou spánku. Ale podle MUDr. Saundry Dalton-Smithové se jedná jen o špičku ledovce toho, co to opravdu znamená být odpočinutý. Interní lékařka a zakladatelka Restorasis určila sedm typů odpočinku, které protínají všechny socioekonomické, kulturní a rasové bariéry. V téhle epizodě se přidá k moderátorce Jaclyn Byrerové a podělí se s námi o jejich detailní rozpis a o to, jak poznat, že máme každého z nich dostatek. Ať patříš mezi unavené sportovce, rodiče nebo zaměstnance, doktorka Dalton-Smithová nás ujišťuje, že její regenerační postupy nejsou jen další položkou na našem seznamu úkolů. Jsou to každodenní návyky, které nám pomáhají k tomu, abychom se stali svojí nejlepší možnou verzí.
„Odpočinek je o obnově, obnovení našich částí, které jsou unavené. Častí, které jsou vyčerpané, když děláme rozličné aktivity, co patří do našeho života.“
Saundra Dalton-Smithová
MUDr., interní lékařka a zakladatelka Restorasis
Zajímá tě něco ohledně nastavení myšlení, pohybu, výživy, regenerace nebo spánku? Máš pro nás návrh, koho si pozvat nebo jaké téma probrat? Pošli Jaclyn e-mail na trained@nike.com a uvidíme, co zmůže.