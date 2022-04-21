Bra By Adwoa: Dopis editorky

Podprsenka podle Adwoy
Adwoa Aboahová: Vítej u mého vydání
Adwoa Aboahová: Vítej u mého vydání
Jsme zpátky s nejnovější edicí pořadu Podprsenka podle. Tentokrát jej uvádí náš host, modelka, aktivistka a po všech stránkách rebelka Adwoa Aboahová. Zakladatelka podcastu The Gurls Talk využila svou platformu k tomu, aby se ponořila do souvislostí mezi psychickým a fyzickým zdravím. V tomhle vydání se tedy budeme věnovat propojení mezi tělem a myslí a prozkoumáme, jak se nevzdávat, i když se věci nedaří tak, jak bychom chtěli. Příjemné počtení!
Podprsenka podle Adwoy: Dopis editorky
Prozradím vám tajemství.
Jsem hrozný spáč. Možná jsem ten nejhorší spáč na světě. Samozřejmě tomu nepomáhá, že jsem sova, ale kdykoli se pokouším jít spát včas, neustále se převaluju a myšlenky se mi několik hodin toulají všude možně. Vyzkoušela jsem snad všechno: masku na spaní (otravná), meditaci (jasně, zrovna já se vydržím tak dlouho soustředit), počítání oveček (beznadějné).
Existuje jediná věc, která mi pomůže usnout: musím svoje tělo dokonale unavit kvalitním cvičením. Dělala jsem Muay Thai, po prvním vystřízlivění jsem boxovala – patřilo to ke mně. Jsem posedlá pilates a během pandemie jsem dokonce začala běhat. Jen tohle na mě funguje.
Když se potřebuju odreagovat, ať už fyzicky nebo psychicky, sport mě nikdy nezklame. Bez něj se cítím vykolejená z rovnováhy. Vstát a rozhýbat svoje tělo je moje medicína na špatné dny. Získávám tím čas, abych se napojila na svoje tělo, abych se začala soustředit (na něco jiného než na displej telefonu). Je to opravdu okamžik jen pro mě samotnou. Meditace nikdy nebyla nic pro mě, ale když se zaměřím na svoji formu, dokážu se znovu napojit, zatímco zbytek světa se rozplyne někde v pozadí.
Proč tohle všechno píšu? Abych vysvětlila, proč je pro mě takovou ctí být hostující editorkou tohohle vydání pořadu Podprsenka podle. U každého cvičení, při každé taneční párty v obýváku, při každém běhu v období pandemie nebo zápase v boxerském ringu jsem se pokaždé spoléhala na pohodlí a oporu dobré sportovní podprsenky. Jsem trochu náročná na jejich styl. Mám ráda jednoduché a pohodlné – díky decentnímu vzhledu se vždycky cítím víc sexy a cool, i když zrovna potím krev ve fitku. Miluju tvary z 90. let a tahle nostalgie se promítá i do mého výběru podprsenek.
Při práci na pořadu Podprsenka podle jsem dostala šanci přehodnotit svůj vztah ke sportovním podprsenkám. Měla jsem šanci prozkoumat, jakou roli hrají v mém širším vztahu ke sportu a duševnímu zdraví. Sport mi pomáhá odpočinout si, uvolnit se, soustředit se, dostat ze sebe vztek, zpracovat pocity a pokročit v dalších oblastech života. Chci, aby měl každý, kdo tohle čte, přístup ke svobodě, kterou to přináší – i s pocitem, že cítí oporu a je sexy. Zasloužíme si to!
Moc ráda jsem tohle vydání dávala dohromady a doufám, že si ho při čtení stejně tak užijete.
Se šílenou láskou
Adwoa