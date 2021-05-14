Splň si svoje cíle díky tipům na mentální trénink od závodníka v CrossFitu Chandlera Smitha

Podcast Trained: Zvládni jakoukoliv výzvu jako Chandler Smith
Trénink
Hvězda CrossFitu se s námi dělí o to, jak mění sebe i svůj sport k lepšímu.
Nejmodernější holistické přístupy k fitness jako podcast.
Hvězda CrossFitu, Chandler Smith, vypadá, že má všechno: svaly a motivaci se hecnout a taky morálku měnit zajeté zvyky a veřejně se stavět za rovnost ve svém sportu. To ale neznamená, že tenhle bývalý voják americké armády (ještě loni sloužil) nemá slabiny jako my všichni. Nejlíp hodnocený černošský závodník v CrossFitu je hostem Ryana Flahertyho, hlavního ředitele výkonnostní divize Nike, a touhle epizodou „Trained“ společně odstartují osmou sezónu. Chandler nám prozradí, jaká jsou jeho nejoblíbenější nezdravá jídla – a taky triky, jak zvládat stres, a rady, jak realizovat náš potenciál ve sportu i v životě.
„V momentě, kdy se sebou začnu být úplně spokojený, se přestanu posouvat dál – a to nesmím nikdy dopustit.“
Chandler Smith
Vrcholový závodník v CrossFitu a bývalý důstojník Armády Spojených států amerických
Chceš poradit ohledně nastavení mysli, pohybu, výživy, regenerace nebo spánku? Máš návrh, koho si pozvat nebo jaké téma probrat? Napiš na trained@nike.com a Ryan Flaherty se ti pokusí vyjít vstříc.