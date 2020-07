Cross trénink pro lepší běh

Jak aktivní regenerace zlepšuje trénink

Oblíbené lehčí aktivity z cross tréninku, třeba hodně lehká jízda na kole nebo odpočinková procházka, ti můžou pomoct rychle zregenerovat po náročném běhu. Aktivní regenerace ti prospěje mnohem víc než sezení na gauči. Ve výzkumu Western State Colorado University byli běžci testovaní před a po aktivní nebo pasivní regeneraci, a zjistilo se, že aktivní skupina byla schopná běžet třikrát dál než skupina, která jenom odpočívala.



Podle samostatné studie vydané ve vědeckém časopise Journal of Sports Sciences to může být tím, že aktivní regenerace po namáhavém cvičení pomáhá odbourávat nahromaděný laktát v krvi rychleji než pasivní regenerace, a to zvyšuje průtok krve do svalů, a pomáhá jim tak se efektivněji obnovovat. V průzkumu zveřejněného v časopise Journal of Sports Science and Medicine se taky ukázalo, že aktivní regenerace snižuje tepovou frekvenci při jiných sportech a zmenšuje pocit námahy při cvičení.