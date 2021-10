V dobré společnosti: Marchistas

Kromě naděje a fyzických výhod, které tenhle sport nabízí, je závodní chůze také dostupnější a snadněji praktikovatelná než spousta jiných sportů. Navíc naprosto unikátně spojuje generace guatemalských rodin, přátel a sousedů způsobem, kterým to umí jenom týmový sport. Přestože to může vypadat, že jde o individuální sport, závodní chůze se trénuje v týmovém prostředí. To je naprosto nezbytné pro zkušenosti i úspěch v tomhle sportu. Trénink se skládá z dlouhých vzdáleností, někdy o délce až 30 kilometrů, a tak hodiny tréninku chodci tráví vedle dalších členů týmu, z kterých se nevyhnutelně stane taková druhá rodina. Tým v našem filmu tvoří sportovci a sportovkyně z odlišných prostředí, kteří jsou různě staří (od 6 do 25 let) a s různými životními cestami. Co je spojuje, nehledě na to, odkud pocházejí, je láska ke sportu a odhodlání vždycky udržet jedno chodidlo na zemi.