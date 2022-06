Co dělat, když tě tým nebere, podle trenérky Courtney Banghartové

To znám. A myslím to úplně doslova – stejně jako tebe mě nevzali do týmu, do kterého jsem věděla, že patřím. Tohle samozřejmě zažila spousta sportovců a sportovkyň. Tak proč to lidi, jako jsi ty nebo já, bolí o tolik víc?



Za sebe můžu říct, že sport byl pro mě v dětství vším. Moje první slovo nebylo „máma“ nebo „táta“, ale „míč“. Bez legrace. Pocházím z malého městečka v New Hampshire, kde všichni dělali všechny sporty, protože jinak by neměli dost lidí, aby poskládali tým. Byla jsem ten typ dítěte, které přišlo domů z fotbalového tréninku a ještě v chráničích šlo střílet na koš. Taky do toho ještě občas přišel skateboarding, lední hokej a krasobruslení.



Fotbal byla moje první láska a první sport, který mi zlomil srdce.



Když mi bylo 9 let, chtěla jsem hrát za mladší žáky. Můj stávající tým byl nejlepší ve státě, takže jsem byla zvyklá vyhrávat. Byla jsem si jistá, že se tam dostanu. Nedostala. Nejdřív jsem tomu nemohla uvěřit. Tohle se mi ještě nikdy nestalo. To, co jsem předvedla, prostě nestačilo. Nebylo mě potřeba. Trenérka řekla rodičům, že jsem hodně talentovaná, ale moc malá. Rodiče se mě snažili uklidnit. Nic nepomohlo, cítila jsem se hrozně zahanbená.



Jak jsem se s tím vyrovnala? No, možná vůbec ne, když o tom teď s tebou pořád ještě mluvím! Ale hrála jsem dál, protože když na to přišlo, neměla jsem jinou možnost. Bude to znít dramaticky, ale je to tak – sport byl vždycky způsob, jak se spojit se světem. Nic jiného jsem nikdy neznala. Takže nešlo, abych skončila. A jestli můžu hodnotit tvojí povahu na základě e-mailu o 100 slovech, jsme na tom stejně.