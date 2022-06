Co dělat, když rodičům přehnaně záleží na sportovní kariéře, podle trenéra Patricka Sanga

Demotivovaná běžkyně, možná se tak zrovna necítíš, ale půlku cesty už máš za sebou.



Když jsem poprvé začal běhat za University of Texas v Austinu, ocitl jsem se pod tlakem i já sám. Hlavní trenér nabral nově příchozí třídu běžců prakticky jenom na základě našich statistik. Když jsme se s ním poprvé setkali, snažil se něco zjistit o nás i o našem běžeckém zázemí. Čím víc se toho dozvídal, tím se zdál být z našich zkušeností zklamanější. Vkládal do toho velká očekávání a my jsme jim neodpovídali. Pěkně ho to vytočilo. Bylo mu to vidět na očích. A to je hrozný pocit.



Postupem času mi došlo, že trenér je pod velkým tlakem, aby vybudoval vítězný tým, a napětí pak přenášel na nás. Když jsem pochopil, čím si prochází, pomohlo mi to oddělit jeho obavy od mých vlastních, takže jsem s ním pak dokázal mluvit s empatií a bez hněvu. Zanedlouho jsme zkoušeli běhat na čas a mohl jsem předvést, co ve mně je. Bylo to pro mě zvláštní zadostiučinění, když jsem mu dokázal, že se ve mně mýlil. Ale nepovedlo by se mi to, kdybych nepochopil jeho perspektivu.



Proto říkám, že už jsi ušla půlku cesty. Už jsi hodně přemýšlela o tom, proč se tvoji rodiče chovají právě takhle. Jak sama říkáš, snaží se prostřednictvím tebe uskutečnit svoje sny. Není to o tvém výkonu, ale o jejich nenaplněných ambicích. Když tomu porozumíš, rychle rozptýlíš svoje obavy. Povím ti ještě jeden příběh, který ti může pomoct s ostatním…



Když jsem v 80. letech začínal s atletikou, procházelo běhání v mojí rodné Keni velkými změnami. Lidé začali vnímat sport jako příležitost, jak získat práci, jak získat stipendium, a dokonce se třeba dostat do USA. A viděl jsem, že manželky a rodinní příslušníci vnímají běžce jako zdroj příjmů. Vlastně ani tak od běžců neočekávali, že budou podávat výkony, ale že je budou materiálně zabezpečovat. Když jsou běžci vystavení takovému tlaku, je to, jako by si na sobě nesli těžké závaží. Téměř vždycky je to brzdí v jejich výkonech.