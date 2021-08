Na hřišti v italském Castel Volturno

Basketbal, který se tu hraje, má v sobě určitou nevinnost. Jde vidět, že hra má na mladé lidi daleko od Spojených států a od finanční odměny velký vliv. „Basketbal je pro mě jako rodina,“ říká 13letá Promise Kolawoleová u postranní čáry. Na chvilku se odmlčí, aby popadla dech nebo aby vstřebala to, co řekla. Tak jako tak je to jen chvilka. Během okamžiku zmizí a utíká zpět do bitvy na druhý konec hřiště. Jde o vítězství a ona chce vyhrát – hlavně proti rodině.