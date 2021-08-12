Herní místa: Budoucnost breakdance

Na pláži se rodí budoucnost breakdance
Komunita
Sportovci ze senegalského Dakaru předvádí v mořských vlnách pohyby, které popírají fyzikální zákony.
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Na pobřeží Dakaru, západoafrického města obklopeného ze tří stran plážemi, panuje čilý ruch. Podél severního pobřeží hlavního města Senegalu se táhne písečná pláž Yoff, která každý den žije kreativitou a sportovními výkony. Zatímco rybáři vytahují sítě se svými úlovky, surfaři sjíždějí zdejší vysoké vlny. Běžci se vyhýbají míčům, které se zakutálely při spontánních zápasech plážového fotbalu. Slunce se opírá do zad zápasníků, kteří jsou do sebe po dvojicích zaklesnutí. A uprostřed toho všeho budí pozornost neobvyklá plážová aktivita: tanec breakdance.
Xavier Goudiaby předvádí během odlivu „salto costal“.
Na kterékoli jiné pláži by tenhle aerobní styl pouličního tance byl něčím neobyčejným – ale tady je všechno jinak. Tanečníci, kteří obvykle trénují v tělocvičnách a na ulicích, se vmísili do čilého ruchu na pláži Yoff. Díky přírodnímu písečnému povrchu si vylepšují svoje pohyby a svými tréninky a vystoupeními vzbuzují údiv kolemjdoucích.
„Chodím na tuhle pláž, abych zhlédl různé sportovní aktivity, které se tady odehrávají,“ říká Amadou Sow, pravidelný návštěvník pláže Yoff. Amadou žasne nad dovednostmi tanečníků breakdance a jejich trénink na pláži Yoff je podle něj dobrá cesta, jak se stát placenými profesionály. „Breakdance je fakt senzační. Je to krásná podívaná,“ dodává.
Skupina Power Crew cvičí v mořských vlnách a rozvíjí svoji vytrvalost a hbitost pomocí netradičního cross tréninku.
„Existuje tady lidská vzájemnost… Přímo z toho srší energie.“
Xavier Goudiaby
Power Crew z moře přihlíží, jak Francis Bampoky (vlevo vepředu) pomáhá Xavierovi provést salto.
Sedm tanečníků ze skupiny Power Crew vzbuzuje na pláži Yoff pozdvižení už od roku 2013. Dvakrát týdně tady odpoledne nacvičují svoje energická pouliční vystoupení. „Písek pomáhá budovat vytrvalost a sílu,“ říká Xavier Goudiaby, 27letý vedoucí skupiny. „Řekli jsme si: ‚Proč to nevyužít k tanci?‘ Když jsme se pak vrátili na parket, byli jsme rychlejší.“
Parta zjistila, že nerovný a proměnlivý písečný povrch a trénink v mělkých vodách pomáhají naplno rozvíjet jejich hbitost, sílu a odolnost. Nemusí se pak tolik věnovat cross tréninku v tělocvičně. „Přesně tohle se totiž procvičuje na písku,“ vysvětluje Xavier a jen tak mimochodem předvede salto vzad, aby dokázal, že tenhle přístup opravdu posouvá jejich pohyblivost na vyšší úroveň.
Místní přihlížejí, jak Demba Ndiaye zakončuje svoje pouliční vystoupení s Power Crew.
24letý Demba Ndiaye říká, že v něm probudila zájem „návštěva internetové kavárny, kde se podíval na videa o breakdance“. S pomocí těchto videí začal sám a bez hudebního doprovodu trénovat na basketbalovém hřišti, kde si osvojil správnou techniku. V roce 2019 jednou uviděl Dembu trénovat Xavier a pozval ho, aby se přidal k Power Crew.
Breakdance je v Dakaru na vzestupu už od 80. let, kdy do senegalské kultury pronikl hip hop na vlně francouzských televizních programů a hudebních suvenýrů dovezených z USA. Teď se místní obyvatelé chodí běžně dívat na vystoupení skupin jako Power Crew. Za postranní čarou trpělivě čekají místní děti, které doufají, že jim profíci poradí, jak provést stojku na hlavě nebo jiné triky.
Emmanuel Goudiaby předvádí během tréninku „clash“.
V Dakaru se tenhle styl tančí už hezkých pár desetiletí, ale teprve nedávno pronikla organizovaná podoba breakdance na městské pláže. Místní sem často chodí cvičit, a proto se tady breakdanceři cítí jako doma. „Pláž Yoff je snadno dostupná,“ říká její pravidelný návštěvník Furbain Poaty. „Chodí sem trénovat sportovci z celého Dakaru, protože pláž je velmi prostorná.“
Furbain říká, že pláž Yoff je pro sportovce jako stvořená, protože na ní nejsou kameny a široký pás sypkého písku pomáhá tlumit dopady.
Xavier a jeho parta často trénují spolu s návštěvníky pláže Yoff. Říkají, že by tím rádi zvýšili povědomí o svém sportu a přilákali další nové zájemce. „Chodíme na pláž proto, abychom lidi na breakdance upozornili,“ říká dřívější člen Power Crew Joel Mané, který teď dělá skupině managera. „Chceme se o to, co děláme, podělit s dalšími lidmi.“
Návštěvníci pláže, kteří sledují jejich pohyby popírající fyzikální zákony, občas kladou zvědavé otázky. „Ptají se, jestli to můžou dělat i oni,“ říká Xavier. „A my odpovídáme: ‚Samozřejmě.‘“
Senegalci často popisují svůj národ jako „pays de la Teranga“, což v překladu znamená „země, která tě vítá a respektuje“. Návštěvníci pláže Yoff vybízí ostatní, aby se zapojili do jejich sportů, a jeden druhého se ptají: „Nagadef?“, což v místním jazyce wolofštině znamená: „Jak se máš?“. Po písku jezdí koňské povozy, které odváží denní úlovky z pláží do místních restaurací a obchodů. „Existuje tady lidská vzájemnost,“ popisuje tohle místo Xavier. A o svém sportu dodává: „Lidé říkají, že z toho srší energie.“
Xavier předvádí na pláži Yoff pozici „freeze Y“.
Na pláži se všichni cítí příjemně. A i když to může znít překvapivě, plážový breakdance sem perfektně zapadá. Hiphopová taneční kultura je totiž hluboce zakořeněná v tradičním africkém tanci. Breakdance, který se v Dakaru náhle vynořil na místech, jako je pláž Yoff, se tedy vlastně v určitém smyslu vrací domů.
Text: Kimiya Shokoohiová
Foto: John Wessels
Napsáno: září 2020