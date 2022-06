Herní místa: Budoucnost breakdance

Xavier a jeho parta často trénují spolu s návštěvníky pláže Yoff. Říkají, že by tím rádi zvýšili povědomí o svém sportu a přilákali další nové zájemce. „Chodíme na pláž proto, abychom lidi na breakdance upozornili,“ říká dřívější člen Power Crew Joel Mané, který teď dělá skupině managera. „Chceme se o to, co děláme, podělit s dalšími lidmi.“



Návštěvníci pláže, kteří sledují jejich pohyby popírající fyzikální zákony, občas kladou zvědavé otázky. „Ptají se, jestli to můžou dělat i oni,“ říká Xavier. „A my odpovídáme: ‚Samozřejmě.‘“