Herní místa: Bezpečný prostor, kde můžou ženy cvičit

Fakhria se dostala k józe poté, co začala mít ze sedavého zaměstnání bolesti zad a krční páteře. Teď začíná další lekci. Vede studentky, aby se zaměřily na přítomnost, soustředily se na svůj dech a sebevědomě přecházely mezi jednotlivými pozicemi. „Jógu jsem začala učit proto, abych přinesla vnitřní klid a jistotu do ženských srdcí a myslí,“ vysvětluje. Není to snadná mise. Jen před pár měsíci se musela skrývat, protože jí začali vyhrožovat smrtí poté, co se začaly po sítích šířit fotky z venkovní lekce jógy v jihozápadním Kábulu, kterou vedla v rámci oslavy Dne jógy. Jak říká, narůstající vliv Talibanu ji sice znepokojuje, ale to neznamená, že ji to zastaví. „Nepřestanu bojovat za ženská práva v Afghánistánu a za to, aby se ženy měly dobře. I kdybych musela svou zemi opět opustit.