Jak získat na internetu skutečné odpovědi podle autorky Safiyi Nobleové

Podcast Trained: Hledání odpovědí na internetu se Safiyou Nobleovou
Trénink
Autorka a vědkyně vysvětluje, proč bychom měli přehodnotit naše návyky při digitálním vyhledávání a jak najít lepší spojení osobně.
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Pravda tam někde je. Jak vysvětluje Safiya Nobleová, PhD, docentka informačních studií univerzity UCLA – ale možná ji neobjevíme za 0,03 sekundy, což většina lidí v dnešní době očekává. V téhle epizodě Trained autorka knihy „Algoritmy útlaku“ odhaluje, jak giganti internetu a mediální inzerenti manipulují s výsledky vyhledávání, aby zvýšili svoje příjmy a snížili naši pozornost – a jak tyhle změny ovlivňují naši společnost. Dál vysvětluje, proč se některé druhy informací na internetu prostě nevyskytují a proč je pro nás tak důležité, abychom si byli vědomi ingrediencí v naší digitální konzumaci. Vždycky je lákavé upřednostnit umělou inteligenci před realitou, ale Nobleové postřehy nám všem pomůžou, abychom udělali pár snadných změn v našich každodenních návycích.
Zajímá tě něco ohledně nastavení myšlení, pohybu, výživy, regenerace nebo spánku? Máš pro nás návrh, koho si pozvat nebo jaké téma probrat? Pošli Ryanovi e-mail na trained@nike.com a uvidíme, co zmůže.