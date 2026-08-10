Jak sport pomáhá překonávat nesnáze, podle veslaře Arshaye Coopera

Podcast Trained: uzdrav se sportem s Arshay Cooperem
Trénink
Každým záběrem vesla se tenhle černošský tým z chicagské čtvrti West Side stále více přibližoval svojí lepší budoucnosti. Poslechni si jejich inspirativní příběh.
Trained je podcast objevující nejmodernější holistické přístupy k fitness.
Osud Arshay Coopera mohl být předem zpečetěný, protože vyrůstal v chicagské čtvrti West Side, v bezprostřední blízkosti gangů a násilí. Přihlásil se ale do prvního středoškolského černošského veslařského oddílu v zemi a vedl svůj tým ve sportu, ve kterém do té doby chyběla jakákoli diverzita. Teď je úspěšný šéfkuchař, spisovatel a aktivista a přibližuje veslování dalším nízkopříjmovým komunitám, aby měli zdejší děti šanci na lepší budoucnost. V tomhle díle podcastu Trained si Arshay povídá s moderátorkou Jaclyn Byrerovou o tom, jak veslování dodalo jeho týmu ty správné prostředky, aby se vyrovnali s traumaty z dětství. Prostřednictvím svých zážitků, které získal jako sportovec a mentor, nám ukazuje, že neexistuje nedostatek talentu, ale spíš nedostatek příležitostí. Vysvětluje také, jak my všichni můžeme zanechat naše komunity v lepším stavu, než v jakém byly, když jsme do nich přišli.
„Usilovali jsme o něco většího, důležitějšího, než je jakákoli medaile. Podařilo se nám pozitivně ovlivnit naše školy, životy a rodiny.“
Arshay Cooper
Veslař a autor knihy A Most Beautiful Thing
Zajímá tě něco ohledně nastavení myšlení, pohybu, výživy, regenerace nebo spánku? Máš pro nás návrh, koho si pozvat nebo jaké téma probrat? Pošli Jaclyn e-mail na trained@nike.com a uvidíme, co zmůže.