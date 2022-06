Jak sport pomáhá překonávat nesnáze, podle veslaře Arshaye Coopera

Osud Arshay Coopera mohl být předem zpečetěný, protože vyrůstal v chicagské čtvrti West Side, v bezprostřední blízkosti gangů a násilí. Přihlásil se ale do prvního středoškolského černošského veslařského oddílu v zemi a vedl svůj tým ve sportu, ve kterém do té doby chyběla jakákoli diverzita. Teď je úspěšný šéfkuchař, spisovatel a aktivista a přibližuje veslování dalším nízkopříjmovým komunitám, aby měli zdejší děti šanci na lepší budoucnost. V tomhle díle podcastu Trained si Arshay povídá s moderátorkou Jaclyn Byrerovou o tom, jak veslování dodalo jeho týmu ty správné prostředky, aby se vyrovnali s traumaty z dětství. Prostřednictvím svých zážitků, které získal jako sportovec a mentor, nám ukazuje, že neexistuje nedostatek talentu, ale spíš nedostatek příležitostí. Vysvětluje také, jak my všichni můžeme zanechat naše komunity v lepším stavu, než v jakém byly, když jsme do nich přišli.